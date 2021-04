I fare for hurtig nedlukning

Den lokale genåbning kan blive en fuser, hvis smittetallet fortsætter med at stige. Foto: Brian Poulsen/arkiv

coronavirus Den lokale genåbning kan blive en fuser, hvis smittetallet fortsætter med at stige. Rødovre Kommune er med på erhvervsministeriets liste over kommuner, der kan risikere en hurtig nedlukning efter påske.

Af Christian Valsted

På et pressemøde den 22. marts præsenterede statsminister Mette Frederiksen den genåbningsplan, der efter påske betyder, at børn og unge skal tilbage på skolebænken og at liberale erhverv, som frisører, tatovører, og skønhedsklinikker, kan åbne med et krav om coronapas.

På grund af stigende smitte har Epidemikommissionen rådgivet om at udskyde genåbningen af de liberale erhverv i fem danske kommuner foreløbigt til og med den 11. april.

Rødovre Kommune er ikke blandt de fem kommuner, men figurerer på listen over kommuner, der er i fare for en hurtig nedlukning, hvis smittetallet stiger lokalt.

1. april havde Rødovre et incidenstal på 126,1, hvilket betyder at der var 126,1 smittede borgere ud af 100.000 indbyggere over syv dage. Hvis tallet stiger til 200 vil skoler, SFO’er og ungdomsuddannelser automatisk lukke ned, ligesom der er en stor risiko for, at butikker, Rødovre Centrum og øvrige liberale erhverv må følge trop.

Borgmester Britt Jensen (S) opfordrer til, at alle borgere holder fast, følger retningslinjerne med afstand, sprit og løbende test, for der er lys forude.

”Det vil være meget trist, hvis vi skal lukke ned lokalt. Jeg håber, at vi kan holde smitten nede i Rødovre. Vi har gennem hele perioden med coronavirus formået at ligge i den pæne ende af smitteudviklingen, fordi vores fællesskab har været gode til at passe på. Det har været en virkelig flot indsats fra alle vores borgere,” siger Britt Jensen. Hun fortsætter:

“Men når smitten stiger i hele vores område, så stiger den også i Rødovre og derfor skal vi være ekstra opmærksomme i denne tid. Når samfundet er begyndt at åbne, så ved vi, at smitten også kan stige. Det var forventningen med genåbningsplanen,” siger hun.

Målrettet indsats

Regeringen har valgt at følge den rådgivende vurdering fra Epidemikommissionen. Derfor udskydes genåbningen af de liberale erhverv i Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe foreløbigt til og med den 11. april. Britt Jensen fortæller, at en målrettet kommunikationsindsats blandt andet skal være med til at holde smitten nede lokalt.

”Vi øger informationen om smitteforebyggelse i samarbejde med sundhedsstyrelsen. På baggrund af stigning i smitten med ny coronavirus i en del af kommunerne i hovedstadsområdet, og ikke mindst på Vestegnen, har Sundhedsstyrelsen iværksat en målrettet kommunikationsindsats med fokus på smitteforebyggelse. Dette omfatter også kommunikation til borgerne i Rødovre kommune. Kommunikationen vil foregå både på digitale/sociale medier og på print i lokalaviserne. Vi støtter naturligvis op om indsatsen ved at lave information fra kommunen på vores egne platforme og relevante steder lokalt i kommunen,” siger hun.