Gymnasieelever lider under svingdørs-undervisning

KÆMPER: Allan Yasar frygter, som sine klassekammerater, at eleverne snart sendes hjem igen. Også selvom RG har indført egne test og ekstra sikkerhed. Foto: Brian Poulsen

Genåbning Rødovre Gymnasium hejste flaget for at fejre genåbningen af skolen i onsdags, men en gruppe af eleverne flager mentalt på halvt. ”Vi bliver sikkert sendt hjem igen om lidt. Hele året er ødelagt,” siger eleverne, der har sendt gymnasiets psykoterapeut på overarbejde.

Af André Bentsen

De gør alt, hvad de kan på Rødovre Gymnasium. Alle forholdsregler er taget. Afskærmning, sprit over alt, seperate indgange, klasselokaler, ensretning og nu også et privat testhold, der rykker fra klasselokale til klasselokale i skoletiden.

Ja, forleden holdt lærerne sågar en kæmpe virtuel fest for at holde humøret blandt eleverne oppe.

Alligevel oplever Rødovre Gymnasium, at det ikke kun er det faglige niveau, der er under pres.

”Der er et fagligt efterslæb, fordi man ikke kan lære alt virtuelt. Specielt medskabelse og den omverdensforståelse samt medmenneskelighed, der dannes i socialiseringen, har det svært. Samtidig mangler den direkte kontakt mellem lærerne og eleverne, så de kan se, hvem der undrer sig. Derfor er vi også glade for at åbne igen, selvom vi ønsker os bedre varsel fra myndighederne,” siger rektor, Peter Ditlev Olsen.

Mens en lille gruppe måske lidt introverte elever er blomstret, fordi de ikke forstyrres af andre under hjemmeundervisningen, er der en stor gruppe elever, der virkelig har savnet en normal hverdag med sine venner.

”Og så er der en lille gruppe, der har haft det så svært, at de har fået hjælp af vores psykoterapeut,” oplyser Peter Ditlev Olsen.

Han forklarer, at psykoterapeuten tidligere kun arbejdede én dag om ugen.

”Men det har vi været nødt til at opgradere.”

Elever mister håb

På den lange bane frygter rektor dog ikke, at krisen får den store betydning.

”Fordi vi arbejder med kompetencer, der giver eleverne evner til hele tiden at udnytte deres viden i bestemte situationer. Samtidig er deres evner til at arbejde alene jo blevet større, fordi det har været nødvendigt for at få et større udbytte,” mener han. Det sidste er nok individuelt, tror eleven Allan Yasar.

”Vi får ikke det samme ud af hjemmeundervisningen, fordi vi mister lysten til at deltage ordentligt. Flere fra klassen sover måske lidt længere, fordi de ikke har nogen motivation og der ikke er nogen, der presser dig,” siger han. Men det værste er den konstante frygt for nye nedlukninger.

”Vi har ikke de store forventninger. Selvom vi har fået lov til at komme i skole, frygter vi hele tiden at blive sendt hjem om lidt. Det er irriterende med uvisheden, for vi føler ikke, vi har lært noget i år, der skulle have været vores bedste tid. Det bliver ødelagt af, at vi sendes frem og tilbage hele tiden, selvom det er godt, vi kan blive testet herovre nu,” understreger han.