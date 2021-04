Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Vi mærker, at der er kommunalvalg i år. Lige pludselig kommer der meldinger fra folk fra kommunalbestyrelsen, som man faktisk ikke vidste eksisterede. Det er, som om det kun er forår hvert 4. år og så pibler de frem fra 4 års vinterhi.

Af Chrummer

De Konservative vil være borgmester – og håber på at kunne købe lidt støtte fra Socialdemokratiets tro følgesvende – SF og Enhedslisten, hvis man nu kan lokke med lidt lækkerier ved det store bord. Og de er vel nærmest blevet grønne.

Mange har fanget trenden fra folketingsvalget og vil til at gøre Rødovre til hovedstadens svar på Nationalpark Thy. SF er endda så vilde, at de opfordrer til, at man ikke slår græs på offentlige plæner. Jeg tror, de allerede har ringet efter David Attenborough til at lave en dokumentar om processen.

Jeg har jo intet imod natur og grønne områder – men I har set Rødovres placering mellem Roskildevej, Avedøre Havnevej, Tårnvej, Jyllingevej, Slotherrensvej ja og så lige M3… Så skal man om nogle år tage på storvildtsafari ved volden, så skal man sgu da huske høreværn.

Jeg ved heller ikke, hvor attraktivt insekter vil finde Rødovre. Vil de fleste beviser på et rigt insektliv i Rødovre ikke være bedst at spore på forruden af bilerne på ovennævnte veje? Vil pindsvin, ræve, bævere og grævlinge kunne producere unger nok til at holde bestanden oppe, når M3 har taget sine ofre? Og for at være helt ærligt, hvor fede er myg egentlig?

Man kan jo også udstede et påbud om altankasser og nedlægge Avarta’s kunstgræsbane. Måske skulle man lade græsset gro på ALLE fodboldbaner. Vores stjerner fra Avarta ville så også blive teknisk bedre af at spille i højt græs og gummistøvler. Måske de rykker op i 1. division i braklægnings-bold.

Jeg kan da huske, at jeg engang fik et påbud om at klippe min hæk. Der skulle jeg naturligvis have trukket miljøkortet og fortalt, at min hæk var yngleplads for gråspurve og et miljømæssigt eksperiment. Men der vægtede fremkommeligheden for barnevogne tungere end miljøet. Ja, og præsten…

Men nu blæser der nye vinde. Og jeg tror da, at rigtig mange vil bakke op om projektet, hvis hækkeklipning og fjerning af ukrudt på fortovene, bliver direkte ulovligt. Vi er jo ALLE grønne, hvis det ikke koster noget. Måske der endda er nogle kommunale kroner at spare, når kommunens gartnere ikke skal slå græs og hvis man så også stopper for afhentning af haveaffald og indfører køkkenmøddinger, så er der sgu rigtigt mange penge at spare.

Inden vi ser os om, så er Rødovre blevet til Grønovre, hvor humlebiernes summen overdøver summen fra M3 – så sparer vi også den skide støjvold….