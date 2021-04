Gør terrassen lækker og indbydende med nye havemøbler

SPONSORERET INDHOLD Hvis du er en af de heldige, der enten har en have, terrasse eller en altan, vil du nok gerne tilbringe en masse timer derude, når nu det begynder at blive lunere.

Derfor handler det om at skabe et hyggeligt udeareal med alt, hvad der hører sig til. En af de helt essentielle ting er havemøbler, som gør, at du kan sidde godt og eventuelt nyde en kop dejlig kaffe eller et skønt måltid mad med dine nærmeste.

Havemøbler kan være mange ting

Havemøbler er et vidt begreb, og det kan betyde mange forskellige ting. Det kan nemlig være alt lige fra et bord og nogle stole til en bænk, en hyndeboks eller noget helt andet. Der er dermed ikke nogen, der dikterer, hvilken slags havemøbler der er de rigtige, og det er altså helt op til dig at afgøre, hvad der passer til dit behov.

Mange synes dog, at det er rart med et sted at sidde og en form for bord, da det giver god mulighed for at spise på terrassen. Om det så skal være siddepladser i form af en bænk, nogle stole eller nogle taburetter, ved du bedst selv.

Træ, plastik eller noget helt tredje?

Når det kommer til havemøbler og materiale, er der flere forskellige ting at overveje. Du kan blandt andet tænke over, om du vil prioritere design eller vedligeholdelse. Det er dog også muligt at få havemøbler, der både har et lækkert design, og som er nemme at holde vedlige.

Plastik er et materiale, der er utroligt nemt at vedligeholde, og det skal faktisk blot rengøres med vand og mild sæbe nogle gange årligt. Derfor er plastik det oplagte valg, hvis du ikke vil bruge for mange kræfter på at holde havemøblerne vedlige.

Træ kræver lidt mere vedligeholdelse, men er derimod et materiale, der giver et hyggeligt og personligt udtryk.