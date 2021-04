Glæder sig til liv og glade dage

”Da vi lukkede i december måned, havde jeg ikke forestillet mig, det var café-sæt og altankassen jeg skulle gøre klar til salg, når vi åbnede igen,” siger indehaveren af Rødovre Isenkram Henrik Wiibroe, i forbindelse med den fulde genåbning af Rødovre Centrum den 21. april. Foto: Red.

genåbning ”Jeg ser allermest frem til mødet med kunderne,” fortæller indehaveren af Rødovre Isenkram, Henrik Wiibroe, inden onsdagens genåbning af Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

Det er denne vej,” fortæller Henrik Wiibroe, mens han baner sig vej gennem meterhøje papkasser, der er stablet i snorlige rækker og tårner sig op på lageret under butikken i Rødovre Centrum. Brødristere, krøllejern og stegepander. Lageret bugner i en sådan grad, at Henrik Wiibroe sagtens kunne fylde hele festpladsen med isenkram til centerets indkøbshungrende kunder.

”Vi forudbestiller en stor del af vores varer, seks måneder før de lander i butikken, så lige nu vælter det ind ad døren og det kan man tydelig se her på lageret,” siger Henrik Wiibroe med et smil.

Ligesom de øvrige af Rødovre Centrums mange forretninger, har Rødovre Isenkram været tvangsnedlukket siden den 17. december og selvom der ikke umiddelbart er meget at smile af, så gør Henrik Wiibroe det alligevel.

”Det er slet ingen hemmelighed, at de sidste fire måneder har været alt andet end sjove, men nu ser jeg egentlig bare frem til at kunne rulle gitteret op og få åbnet butikken. Jeg ser allermest frem til mødet med kunderne, struktur på hverdagen og til igen at få lidt liv og glade dage i vore lokaler,” siger indehaveren af Rødovre Isenkram.

Droppede hul i væggen

Som så mange andre liberale erhverv, der har været lukket siden december måned, har nedlukningen gjort økonomisk ondt. Selvom hjælpepakker har bidraget med økonomisk bistand i den svære tid, er der stadig et større underskud der skal indhentes.

Når Henrik Wiibroe tænker tilbage på de sidste fire måneders nedlukning, er det særligt de store handelsdage, som han ærgrer sig over at have mistet.

”Det var naturligvis hårdt at miste en del af julesalget, men det gjorde mindst ligeså ondt, da butikker i gågaderne kunne lukke op og få glæde af danskernes indefrosne feriepenge, mens vi kun kunne se til. Jeg synes

ikke den gradvise genåbning har været helt retfærdig, men nu er vi nået til et punkt, hvor vi igen kan åbne og det ser jeg frem til,” siger Henrik Wiibroe, der med en butiksplacering ud til fortov og parkeringspladser ved Tårnvej, faktisk godt kunne have banket en interimistisk indgang op, så der var indgang fra gaden og ikke fra selve centeret. Det ville have givet Rødovre Isenkram et smuthul til handel, men den kreative løsning valgte Henrik Wiibroe at springe over.

”Jeg havde overvejelser omkring den løsning, men kom frem til, at det var for bøvlet. Det kræver arbejde at udskifte et stort facadevindue og etablere en ny indgang og jeg kom frem til, at det ikke ville give mening. Men havde jeg vidst, tilbage i december måned, at vi først ville åbne op igen den 21. april, havde vi måske handlet anderledes,” siger Henrik Wiibroe.

To ben at gå på

Intet er så galt, at det ikke er godt for noget,” lyder et gammelt motto, som passer meget fint på Rødovre Isenkram, der under coronapandemien er gået nye veje for at få forretningen til at løbe rundt. Selvom en webshop efterhånden er blevet et must for langt de fleste erhvervsdrivende, har coronasituationen og tvangsnedlukningen for alvor sat skub i Rødovre Isenkrams handel online.

”Vi har længe arbejdet med idéen om at etablere en hjemmeside, hvor vores kunder kunne handle og man må sige, at nedlukningen har givet vores webshop en god start. Det har fungeret rigtig fint, at vores kunder kunne bestille varer online og hente dem fysisk i butikken. Der er ingen tvivl om, at vi skal have fokus på onlinesalg, så vi fremover har to ben at stå på, hvis vi igen skal lukke ned,” siger Henrik Wiibroe.