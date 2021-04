Giv en runde til din lokalavis

Den 2. maj sender vi redaktøren rundt om Damhussøen sammen med 48 ultraløbere. Du kan støtte din lokalavis med helt ned til 2 kroner per runde han løber. Foto: Brian Poulsen

Støt din lokalavis I Rødovre er det nemt at lave avis. Overalt blomstrer foreningsliv, ildsjæle står på skuldrene af hinanden for at løse byens mange udfordringer, som de ikke er bange for at bruge lokalavisen til at sætte fokus på. Men butikkerne har været lukket i et år, og din avis bløder. Derfor har vi brug for din hjælp.

Af André Bentsen

Når der bliver scoret et mål i Espelunden, er vi de første der klapper. Vi er også de første, der synger med til koncerten i Viften og dufter røgen, når spejderne laver pandekager over bål. Som Rødovres og – påstår mange – Danmarks bedste lokalavis, har vi både blod, sved og tårer med i hele livet i Rødovre.

Hvad enten det er hverdag eller fest, i foreningerne eller på arbejdspladserne, står vi på hovedet for at stille skarpt på de ting, der er væsentlige for borgerne i Rødovre. Vi griner med jer, vi græder med jer og vi bløder med jer. Bogstavelig talt.

Derfor var vi også de første til at tilbyde vores annoncører gratis annoncering, da den første coronanedlukning ramte og vi er igen og igen både den første og vigtigste kilde til information om det helt nære liv, også de store ting, som når corona i sidste øjeblik lukker din skole eller truer endnu en virksomhed på overlevelsen.

Vi samler alle dem, der har fundet en vej ud af krisen, men vi er også dybt afhængige af dem, der ikke har – og af dig kære læser. Vi har brug for din støtte på samme måde, som vi helt sikkert gennem de sidste år har sikret støtte eller i hvert fald opmærksomhed til lige netop din sag.



Vis, at du støtter lokalt

Som altid vil vi gerne give noget godt igen for din hjælp, og derfor håber vi, du vil være med til at få dit eget navn, din forening eller virksomhed i avisen, og støtte med et symbolsk beløb per omgang avisens redaktør, André Bentsen, kan løbe rundt om Damhussøen.

Den 2. maj arrangerer vi nemlig for første gang nogensinde et løb – Damhus-Ultra – hvor det ikke nødvendigvis er den hurtigste, der vinder, men den, der igen og igen kan stille sig op på målstregen og give en runde mere.

Vi håber, at du vil give en runde til os, hver gang vi gør det. For vi lover at krydre indsatsen med spændende artikler om motion og sundhed og vi lover at bruge din støtte på journalistik, der er vigtig for dig, dine naboer og dine børn.