Gersager tilbage i rally-DM

Tilbage i marts overtog Marco Gersager, til højre, den Skoda Fabia, som Ib Kragh har anvendt i de to seneste sæsoner. Foto: Privat

Rally Marco Gersager og GM Motorsport fra Rødovre vender tilbage til dansk rallysport og er klar til at deltage i en fuld sæson i kampen om Danmarksmesterskabet.

Af Peter Fugl Jensen

Efter en 2020-sæson med sporadisk deltagelse melder rødovrekører Marco Gersager sig tilbage i kampen om DM rally.

”Jeg har været usikker på grund af corona og i vinters fik jeg en lille søn, så der har været mange overvejelser omkring, hvad fremtiden bringer,” fortæller Marco Gersager, der har overtaget den Skoda Fabia RC2, som Ib Kragh har anvendt i de to seneste sæsoner.

”Ib kom med et godt tilbud, og da de sidste brikker faldt på plads, blev det hele pludseligt muligt.”

Er tilfreds med placering i top 5

Rallybilen er bygget op efter det internationale

Rally2-reglement. Det betyder en rallybil med 1,6 liters turbomotor og træk på alle fire hjul.

”Jeg har ikke nogen målsætning eller en klar forventning, hvad angår resultater, for jeg har aldrig prøvet at kæmpe i en firhjulstrækker før. Hvis jeg kan slutte sæsonen i top 5, vil jeg være meget tilfreds med det som et begynderår år med bilen.”

“Det er nok nemmere at svare på efter DM1, om jeg skal blive derhjemme og lave babymos eller bare skal give den mere gas.”

Backinggruppen bag Marco Gersager er stadig uændret, ligesom i tidligere år bliver det igen Carina Møller, som får opgaven med at læse noterne op, når det går løs ude på hastighedsprøverne.

Første løb bliver 17. april ved Himmerlandsrally ved Hobro.