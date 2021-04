Galleri: Forårsfornemmelser i Rødovre

Avisens freelance-fotograf Jon Henriksen har været en tur rundt i Rødovre for at dokumentere forårets stemning og flotte farver. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

galleri Stemningen steg i takt med varmegraderne, da Rødovre brugte weekenden til at nyde genåbningen og de nærtliggende åndehuller. Avisens freelance-fotograf Jon Henriksen har været en tur rundt i Rødovre for at dokumentere forårets stemning og flotte farver.

Af Christian Valsted