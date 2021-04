Forventer afklaring til juni

Fremtiden for Restaurant Espehus er endnu ikke afklaret. Foto: Arkiv

espehus Rødovre Kommune forventer at der går to måneder før man kan præsentere en ny forpagter af Espehus.

Af Christian Valsted

I januar måned kunne Rødovre Kommune melde om overvældende interesse for at overtage forpagtningen af Restaurant Espehus. Siden har syv interesserede kandidater været ude og besigtige den idylliske restaurant ved Vestvolden og været til møder med kommunen.

”Vi har inviteret en række potentielle forpagtere, til at give et bud på hvordan de ser driften af Espehus i fremtiden,” fortæller Nikolaj Weyser Mortensen, der er direktør i Ressource- og Serviceforvaltningen.

I slutningen af april måned vil kandidatfeltet blive snævret yderligere ind og Nikolaj Weyser Mortensen forventer at der går to måneder inden Rødovre Kommune er afklaret.

Lokale byder sig til

Endnu har ingen officielt meldt ud, at de kæmper om nøglerne til Espehus, men Rødovre Kommune har tidligere oplyst, at der er flere lokale der har vist stor interesse.

”Der er meget lokalpatriotisk blod og mange der vil det allerbedste for stedet og derfor bliver det i sidste ende også en svært valg for os som kommune,” udtalte Nikolaj Weyser Mortensen til Lokal Nyt i januar måned.