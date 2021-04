Første virksomhed bakker op

Brian Rasmussen fra Steen Rasmussen & Søn var den første virksomhed til at støtte Rødovre Lokal Nyt. Foto: Red.

støt din lokalavis Steen Rasmussen & Søn El går forrest blandt Rødovres håndværkervirksomheder, da de er først med støtte til Rødovre Lokal Nyt. De giver 500 kroner pr. runde.

Af Peter Fugl Jensen

Jeg træder ind ad døren i Steen Rasmussen & Søn El nye lokaler på Valhøjs Allé. Det ’shiner’ stadig og direktør Brian Rasmussen kommer mig i møde og viser mig rundt i lokalerne, hvor alt står snorlige.

”Jeg følger jo med i avisen, så jeg ved godt, hvorfor du er her,” siger han, smiler og søger tydeligvis et svar, men så fortsætter han selv:

”Selvfølgelig vil vi støtte Rødovre Lokal Nyt. Det er virkelig vigtigt, avisen holder et vist kvalitetsniveau, som er til gavn for hele kommunen. Vi har jo talt om, hvordan I skal få indtægter i denne tid, men vi håbede, at kompensationen ville være nok.”

Det er den ikke. Langt fra, og derfor har vi på Rødovre Lokal Nyt valgt at tage dette initiativ. Læsernes egen støtte og Rødovres egen form for kompensation til deres lokalavis.

”I har gjort så meget for så mange, nu giver vi lidt igen og vi er glade for at kunne bidrage,” siger Brian Rasmussen.

Comby Byg A/S giver også 500 kroner pr. runde.

Vil din virksomhed også støtte Rødovre Lokal Nyt, så kan du læse mere her…