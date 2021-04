Flot start på støtte til lokalavisen

Det hænger dunkle økonomiske COVID-19 skyer over lokalavisen, men opbakningen fra læserne er i gang med at blæse dem væk. Foto: Jon Henriksen/Danish Street Docs

støt din lokalavis 61 personer har allerede valgt at støtte lokalavisen og der er doneret alt fra 3 kroner til 100 kroner pr. runde. Vi på avisen sætter kæmpe stor pris opbakningen.

Af Peter Fugl Jensen

For os har det ingen betydning, om beløbet er 3 kroner eller 100 kroner – det opbakningen der tæller… og naturligvis i sidste ende beløbet. Men lige nu og her sætter vi kæmpe pris på, at vores indsamling har fået en forrygende start, for opbakningen er af enorm betydning for os.

Derfor glæder vi os over, at der allerede er 61, som bakker os op.

Vi håber naturligvis på mange flere i løbet af de næste par uger. Du kan følge med her på rnn.dk, hvordan det gør, for vi opdaterer hver dag klokken 12 – både med denne liste, men også vores barometer, der viser, hvor meget vi har fået doneret.

FØLGENDE HAR STØTTET OS:

Donationer pr. omgang ved Damhus-ultra den 2. maj

100 kroner

Enhedslisten

Kim Hammer

Kim Møller

Riffi Haddaoui

50 kroner

Fam. Lintrup

Mark Elvius

Steen Jensen .

40 kroner

Christian Christensen

35 kroner

Mikala Rosenkilde

30 kroner

Ebbe Hansen

25 kroner

Jan Kongebro

Janni Frandsen.

Karin Finner Madsen

Carl-Johan Hirsbæk

Kenneth Rasmussen.

Maria Grøndal

Susanne Parbst

20 kroner

Albert Fedder

Annie Arnoldsen Petersen

Christina Olsen

Familien Olsen

Flemming Bertelsen

Iben Rude

Lasse Stensby Baasch

Morten Marquardsen

Peter Mikkelsen.

Pia Hess Larsen

Teis Garde

15 kroner

Bodil Lindemann

Ian Nielsen

Randi Salzwedell

10 kroner

Benni Larsen

Bent Jensen

Bjarne Valsted

Brian Sonne-Schmidt .

Claus Bruun

Daniel Lynge Hansen

Fam. Bruun

FOB

Hanne Gregersen

Helene Schmücker

Helle Brange .

Karsten F. Hansen

Lars Hansen

Lisbeth Haugaard

Michel Berg

Monika

5 kroner

Christian Kirkegaard

Christina Christophersen

Erling Nielsen

Ingrid Lang Pedersen

Johnny Borring

Julie Kjær

Lene Endahl

Leon Skriver Hansen

Nis Nissen

Pia Billetorp.

Sidsel Feldtstedt

Signe Sindberg Kaspersen

4 kroner

Karin Sørensen

3 kroner

Anders Valsted

Totalt beløb pr. omgang 1232 kroner

Skal du med på denne liste og dermed støtte din lokalavis, skal vi modtage dit navn, mail og donationsbeløb senest klokken 11, så er du med, når vi opdaterer hver dag kl. 12.