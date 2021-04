Flere end 120 støtter klokken 12

Vi har oplevet en vidunderlig og nødvendig opbakning fra vores læsere, da mere end 120 indtil nu har valgt at støtte Rødovre Lokal Nyt. Vi får mange søde og sjove beskeder, som vi følger op på en af de nærmeste dage, men alle bakker 100% op om din lokalavis. Se den opdaterede liste med alle vores 'støttere'.

Af Peter Fugl Jensen

Det giver et gigantisk følelsesløft, når man får opbakning fra så mange mennesker, som vi kan tage med os i fremtiden, så denne indsamling er meget mere, end bare den fantastiske økonomiske opbakning, vi oplever lige her og nu.

Indtil nu har flere end 120 læsere valgt at støtte os. Det er mest enkeltpersoner og familier, der skriver og lover at støtte, men onsdag morgen, da avisen ramte gaden, er der også kommet foreninger og virksomheder til.

Og det rammer altså lige i hjertet, når Rødovre Floorball Club starter en indsamling i klubben for at hjælpe Rødovre Lokal Nyt, og når Green Entertainment (Avarta Elite, Red) tilmelder deres tidligere direktør, Steffen Leholk, til Damhus-Ultra og donerer penge til avisen ud fra det antal omgange, han selv løber. Så er der ligesom også lagt pres der.

Alle der har valgt at støtte, skriver rosende ord, om hvorfor deres lokalavis er vigtig for både dem og deres by, og det gør stort indtryk på os.

Det gør det også, når personalet i Netto på Islev Torv samler ind for at støtte os. Det beviser, at dem, der arbejder lokalt, sætter pris på deres lokalavis og på ingen måde kan sættes i bås med deres store ejer, der sidder langt væk i Jylland og ikke aner, hvad der foregår i Rødovre. Det luner oprigtig talt ekstremt meget.

Sådan har vi allerede flere søde historier, som vi løbende vil følge op på, og som du, kære læser, forhåbentlig kan glæde dig over sammen med os.

Du kan støtte os her…

FØLGENDE HAR STØTTET OS:

Donationer per omgang ved Damhus-ultra søndag den 2. maj

100 kroner

Fam. Larsen

Jan Rendbæk Jensen

Kim Hammer

Kim Møller

Maria A. Kallio

Riffi Haddaoui

Tina Nissen

50 kroner

Anders Torm Nielsen

Fam. Lintrup

Jacob Knudsen

Lone Henriksen

Mark Elvius

Mette Bilde

Sylvia og Børge Levinsohn

Steen Jensen

40 kroner

Christian Christensen

35 kroner

Mikala Rosenkilde

30 kroner

Christian Kierkegaard

Ebbe Hansen

26,10

Ole Mathiasen

25 kroner

Carl-Johan Hirsbæk

Fam. Ahrenst Madsen

Finn Delkvist Larsen

Flemming Bruun Nielsen

Flemming Lunde Østergaard Hansen

Jakob Frandsen

Jan Kongebro

Janni Frandsen

Jesper Clausson

Karin Finner Madsen

Kenneth Rasmussen.

Linda Heim

Lone Brit Henriksen

Maria Grøndal

Pernille Wagner

Susanne Parbst

Tine og Palle Nielsen

Torben Vognsen

20 kroner

Albert Fedder

Allan Sørensen

Anna Dyrby

Annie Arnoldsen Petersen

Christina Olsen

Familien Olsen

Flemming Bertelsen

Iben Rude

Jeanet

Lasse Stensby Baasch

Morten Marquardsen

Peter Mikkelsen.

Pia Hess Larsen

Teis Garde

Torben Schwennesen

15 kroner

Bodil Lindemann

Henning Elmelund

Ian Nielsen

Preben Simonsen

Randi Salzwedell

14 kroner

Anette Rachlitz

10 kroner

Benni Larsen

Bent Jensen

Bjarne Valsted

Brian Sonne-Schmidt .

Claus Bruun

Daniel Lynge Hansen

Emil Holtemann

Evy Jensen

Fam. Bruun

FOB

Hanne Gregersen

Hanne Ørvad

Heidi Almquist

Helene Schmücker

Helle Brange

Ivan Holm

Jesper Schultz

John Frobøse

Karsten F. Hansen

Lars Hansen

Lene Due

Lisbeth Haugaard

Michael Olsen

Michel Berg

Monika

Morten Folmer-Petersen

Nicolai Bentsen

Susan og Torben Norby

Thomas Anker

7 kroner

Preben Riel

5 kroner

Birgitte Glifberg

Børge Levinsohn

Christian Kirkegaard

Christina Christophersen

Daniel Elleby

Erling Nielsen

Henrik Hansen

Ingrid Kjeld

Ingrid Lang Pedersen

Johnny Borring

Julie Kjær

Kirsten Hende Larsen

Lene Endahl

Leon Skriver Hansen

Nis Nissen

Peter Levinsohn

Pia Billetorp.

Sidsel Feldtstedt

Siff Bennekow

Signe Sindberg Kaspersen

Simon

Steffen Leholk

4 kroner

Karin Sørensen

3 kroner

Anders Valsted

2 kroner

Jess Haastrup

Erhverv, foreninger og partier som støtter os

1000+

Ingen

500 til 999 kroner

Combi Byg A/S kr. 500

Steen Rasmussen El kr. 500

100 til 499 kroner

Enhedslisten kr. 100

Rødovre Floorball Club kr. 100

25 til 99 kroner

Presse-Fotos, kr. 50

FIR, kr. 50

SportsCarBooking.com kr. 35

Personalet – Netto, Islev Torv kr. 26

AOF-onsdagsklubben60+ og Rødovre i gamle dage kr. 25

Green Entertainment kr. 25

Skal du med på denne liste og dermed støtte din lokalavis, skal vi modtage dit navn, mail og donationsbeløb senest klokken 11, så er du med, når vi opdaterer hver dag klokken 12.