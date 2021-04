Et helt fantastisk spil til hele Rødovre

Carsten Rasmussen fra Meny i Rødovre Centrum viser nogle af de varer frem, som du kan vinde i hovedstandschancen.dk, der har Meny i Rødovre Centrum som en af de første samarbejdspartnere. Rødovre Lokal Nyt og Prizebeat står bag det nye spil, hvor man ikke kan tabe. Foto: Brian Poulsen

hovedstadschancen Hovedstadschancen.dk er med i genåbningen af Rødovre ved at tilbyde 3.000 præmier, som du kan afhente i Meny, hvis du er en af mange heldige vindere.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre Lokal Nyt og udbyderen Prizebeat har indgået et samarbejde, som er hovedstandschancen.dk, hvor man lige nu og her kan deltage på sin telefon i konkurrencen med 3.000 præmier hos Meny i Rødovre Centrum.

Præmiepuljen består af totalt 3.000 forskellige præmier fordelt på over 20 forskellige produkter. Der er alt fra hindbærsodavand til løse basmati ris, ketchup, romkugler, yankie-bar, Gestus pasta, osterejer, bananer, bolcher, BBQ chips og Gestus Karameller.

Kort sagt næsten alt til en genåbningsfest.

Det er gratis

Der er ingen fare for ludomani for dem som deltager. Det koster nemlig ingenting at være med, men det kræver, man har en mobiltelefon og tilmelder sig spillet.

Herefter er det bare at spille og krydse fingre for at have heldet med sig.

Hovedstadschancen.dk

er et spil, der vil blive udviklet og der vil komme mange flere gaver i løbet af året, når landet åbner mere op, for vi har allerede indgået en aftale om præmier med World Cup Hallen og Vi elsker.

Senere vil området blive udvidet, så man også kan vinde præmier udenfor kommunegrænsen, hvis man altså aktivt deltager i spillene, som er op til en selv.

Det er allerede muligt at vinde en kop kaffe hos 7-eleven og på sigt vil der også komme flere landsdækkende kæder med i spillet.

Det er bare at gå ind på hovedstadschancen.dk, så kan du vinde og samtidig støtte din lokalavis, Rødovre Lokal Nyt.