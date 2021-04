Erhverv kan også støtte lokalavisen

André deltager i Damhus-ultra den 2. maj og der kan man donere et beløb pr. runde, som André løber. Foto: Brian Poulsen

Af Peter Fugl Jensen

Vi vil også spørge det lokale erhvervsliv om støtte og de kan vælge mellem fire modeller.

25 kroner pr. runde

Hvis man giver 25 kroner pr. runde får man sit logo i en annonce i Rødovre Lokal Nyt onsdag den 5. maj, når vi følger op på Damhus-ultra, hvor vi samtidig opfordrer læserne til at benytte vores samarbejdspartnere.

Vi forventer, at André løber cirka 10 runder, selvom han påstår, det bliver til 13 runder. Løber han virkelig 13 runder, altså 44 kilometer, så er prisen 325 kroner + moms.

100 kroner pr. runde

Er man til lidt mere, fordi man holder meget af sin lokalavis, kan man som virksomhed støtte med 100 kroner pr. runde. I så fald er vi super glade og giver en annonce på 2×115 mm i vores ULTRA-indstik, som udkommer onsdag den 28. april.

Desuden får man sit logo med i avisen den 5. maj, når vi følger op på eventet.

I bestemmer selv, hvad der skal stå i annoncen og vi udarbejder den gerne for jer.

Løber André kun én runde, koster annoncen 100 kroner + moms, men André satser på 13 runder. Altså 1.300 kroner + moms. Det kan dog blive til mere, men han vil imponere os og mange andre, hvis han kommer op over 15 runder, altså lige godt 50 kilometer.

500 kroner pr. runde

Så elsker man bare sin lokalavis, sætter pris på den og ved, hvor værdifuld den er for lokalsamfundet.

På avisen kvitterer vi med en ½-sides annonce i vores ULTRA-indstik, som udkommer onsdag den 28. april.

I bestemmer selv, hvad der skal så i annoncen og vi udarbejder den gerne for jer.

Desuden får man sit logo med i avisen den 5. maj, når vi opsummerer eventet.

Løber André kun én runde, koster annoncen 500 kroner + moms, men André satser på 13 runder. Altså 6.500 kroner + moms. Som tidligere skrevet, kan det blive til mere, men bestemt også færre omgange.

1.000 kroner pr. runde

Når avisen er mere, end bare en avis, og I som virksomhed måske ønsker at profilere jer lidt ekstra i denne forbindelse.

Som optakt til og under løbet lægger vi videofilm op på rnn.dk og Facebook/Rødovre Lokal Nyt. Virksomheder, der giver 1.000 kroner pr. runde, vil få mulighed for at vælge mellem:

Et optakts-interview på Facebook/Rødovre Lokal Nyt

Et portræt af virksomheden i Rødovre Lokal Nyt i ULTRA-indstikket

En reklamefilm på rnn.dk.

Desuden får i en ½-sides annonce i vores ULTRA-indstik, som udkommer onsdag den 28. april, samt jeres logo i avisen den 5. maj, når vi følger op på, hvordan det hele er gået.

I bestemmer selv, hvad der skal så i annoncen og vi udarbejder den gerne for jer.

Løber André kun én runde, koster det kun 1.000 kroner + moms, men André satser på 13 runder. Altså 13.000 kroner + moms. Som tidligere skrevet kan det blive til mere, men bestemt også færre omgange.

Vil I gerne støtte med mere, så skriv venligst til peter@rnn.dk

Man kan naturligvis også donere, uden at blive nævnt, hvis man ønsker at forblive anonym.