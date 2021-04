SPONSORERET INDHOLD En varmepumpe er et opvarmningssystem, der bruger dine omgivelser til at producere varme. Det vil sige, at en varmepumpe bruger udendørsluft til at producere varm luft til indenfor eller varmt vand til dine radiatorer eller gulvvarme. Men er en varmepumpe egentlig en god investering?

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvordan virker en varmepumpe?

Varmepumper bruger som sagt udendørsluft til at producere varme indenfor. Det gør de udelukkende ved hjælp af el. En varmepumpe er et langt mere effektivt system end f.eks. et olie- eller gasfyr.

I og med en varmepumpe bruger udendørsluft til at producere varme, er det et både billigere og mere miljøvenligt system, end de fleste andre. En varmepumpe er derfor en god investering, hvis du ønsker at gøre din bolig mere grøn samt at spare penge på dit varmeforbrug.

Hvor meget sparer du med en varmepumpe?

Det er ikke til at give et nøjagtigt tal på, hvor meget du sparer ved at skifte dit nuværende opvarmningssystem ud med en varmepumpe. Det afhænger f.eks. af:

hvor stor din bolig er

hvilket system du skifter fra

hvor stort dit varmeforbrug er

Hvis du skal opnå så store besparelser som muligt, er det vigtigt, at din varmepumpe er korrekt installeret og indstillet. Der er f.eks. forskel på, hvordan den skal indstilles alt afhængig af, om du har gulvvarme, radiatorer eller noget helt tredje. Derfor er det altid en god idé at få professionel hjælp til installation og montering.

Hvilken varmepumpe skal du vælge?

Varmepumper bliver overordnet inddelt i to typer; luft til luft varmepumper og luft til vand varmepumper. Derudover kommer de i forskellige mærker, størrelser og modeller. Når du skal vælge varmepumpe til din bolig, er det en fordel at få vejledning af en forhandler. Det er nemlig ikke nemt at sige, hvad der er den bedste varmepumpe for dig uden at kigge nærmere på din bolig.