Er det farligt at spørge borgerne?

Konservatives Kim Drejer Nielsen har svært ved at forstå, hvorfor det er ufarligt at flytte vinterferien, mens 1. maj og grundlovsdag er SÅ vigtige at beholde at man ikke engang vil spørge borgerne. Foto: Arkiv

debat For tiden gennemføres en ny afstemning blandt forældre til kommunens skoleelever om placering af vinterferien i enten uge 7 eller uge 8. Det er generelt meget fornuftigt med jævne mellemrum at spørge borgerne om de ønsker at fastholde den nuværende placering af ferier og fridage eller om de ønsker dem ændret.

Af Kim Drejer Nielsen, gruppeformand og medlem af Børne- og Skoleudvalget (C)