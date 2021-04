EM-titel udfordres

Shantelle Mendoza og Tobias Hyttel skal kæmpe om EM-titel for seniorer torsdag den 8. april. Foto: Privat

taekwondo Hwarang Taekwondo Klub Rødovre har igen to kæmpere med på landsholdet, når der afvikles EM i Sofia. Det er Shantelle Mendoza og Tobias Hyttel, der skal kæmpe om EM-trofæet i morgen, torsdag.

Af Peter Fugl Jensen

Shantelle Mendoza og Tobias Hyttet skal endelig i kamp, efter en al for lang pause på grund af corona.

Denne gang er de to Rødovre-kæmpere udtaget til EM i Sofia, Bulgarien, hvor også OL-kvalifikationen skal finde sted i maj.

“Begge kæmpere har formået at holde modet højt under hele corona-nedlukningen. De har trænet hårdt og målrettet mod deres begges mål, nemlig OL-kvalifikationen, som forhåbentlig skal ende med deltagelse til OL,” fortæller træner Tarik Setta. Han fortsætter

“Begge unge kæmpere higer efter at komme i kamp, så EM er længe ventet og de er begge i fantastisk form.”

“Der er for begges vedkommende blevet trænet 2-3 gange om dagen i en lang periode, så vi glæder os til at få dem i kamp igen,” slutter Setta.

EM afvikles i dag torsdag den 8. april.