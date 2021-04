Det skal du vide, inden du maler facaden på dit hus

SPONSORERET INDHOLD En indbydende facade er vigtigt, fordi det er det første, dine gæster ser, når de ankommer til din bolig.

Derfor er det nødvendigt fra tid til anden at afsætte tid til at pifte facaden på med eksempelvis en klat maling. Det er lige sagen for enhver gør-det-selv-mand, der er vild med at pusle med projekter i hjemmet. I denne artikel kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, inden du maler facaden på dit hus.

Lav altid en farveprøve, inden du maler hele huset

Du bør altid afsætte en stor farveprøve på husets facade, inden du køber al malingen. Det er også en god idé at betragte farven under flere forskellige vejrforhold, hvis du vil have et klart indtryk af det endelige resultat. På den måde kan du undgå ærgerlige overraskelser i tilfælde af, at farven alligevel ikke passer til huset.

Bygoghus har mange informative artikler, hvis du har brug for yderligere vejledning til fornyelse af husets facade.

Sørg for at sikkerheden er i orden, når du arbejder i højden

Har du brug for at komme op i højden for at male hele huset, så er det en god idé at leje et stillads fremfor at benytte en stige. For eksempel er et rullestillads et populært valg, fordi det lader dig komme til hele vejen rundt om huset, hvis området er relativt jævnt.

Fjern gamle rester af maling med sandblæsning

Sidder der et gammelt lag maling på huset, som du gerne vil have af, inden du maler huset på ny, så er sandblæsning den perfekte løsning. Foruden at fjerne alger, løstsiddende beton, maling og puds, så har sandblæsning også til formål at gøre overfladen ru, så malingen kan hæfte langt bedre til facaden. Hvis du søger på sandblæsning af hus pris vil du se at prisen varierer rigtig meget, og kommer blandt andet an på din geografiske placering.