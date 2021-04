“Det overskrider alle grænser”

Det var dette syn, der mødte medlemmerne af nyttehaveforeningen ved Vestvolden før påske. Foto: Brian Poulsen

brandtomt: En formodet påsat brand i en nyttehave ved Vestvolden får alarmklokkerne til at bimle og bamle hos formand i nyttehaveforeningen, Elsebeth Pedersen. ”Hvis der havde været tørt, kunne hele området være futtet af,” siger hun.

Af Christian Valsted

I de sene nattetimer den 31. marts raserede en brand en lille nyttehave ved Vestvolden. Hovedstadens Beredskab fik kvalt flammerne klokken 02.30 og dagene efter vidnede et nedbrændt skur og smeltede plastikmøbler om, at nyttehaven var total ubrugelig.

Det er langt fra første gang, at den idylliske nyttehaveforening for enden af Rødovre Parkvej bliver udsat for hærværk. Faktisk er det efterhånden hverdagskost, at de mange lokale nyttehavelejere oplever at møde ind til smadrede krukker, ødelagte haveredskaber og væltede rækværker.

”Vi oplever desværre jævnligt hærværk, men vi har ikke tidligere oplevet ildspåsættelse, hvilket overskrider alle vores grænser. Det var vådt i påsken, så branden spredte sig heldigvis ikke, men tænkt hvis det havde været tørt, så kunne vores nyttehaveforening været brændt ned, for slet ikke at tale om Vestvolden,” fortæller Elsebeth Pedersen, der er formand for nyttehaveforeningen, der i alt består af 180 nyttehaver og som er tiltænkt kommunens pensionister.

Sagen er anmeldt til politiet og Elsebeth Pedersen håber, at Rødovre Kommune eller ordensmagten vil reagere, så der kan blive dæmmet op for den meningsløse hærværk.

”Vi føler os fuldstændig magtesløse og efterlyser, at der bliver gjort tiltag, der kan stoppe bølgen af hærværk,” siger formanden.

Begrænsede muligheder

De 180 nyttehaver befinder sig på et kommunalt areal og det er derfor Rødovre Kommune, der står for udlejningen.

Anders Møller, der er chef for Vej- og Park i Rødovre Kommune, fortæller, at kommunen ikke tidligere har oplevet hærværk af den karakter og på nuværende tidspunkt ikke har en liste med handlemuligheder, der kan iværksættes for at dæmme op for hærværket.

”Vi har sikret os, at sagen er blevet politianmeldt og vi har aktiveret vores SSP-afdeling,” fortæller Anders Møller. Han fortsætter:

”Enhver form for ildspåsættelse er farlig, og bestemt ikke noget man skal spøge med, da det kan gå rigtig galt. Vi har ikke overvejet konkrete tiltag, da vi ikke har oplevet lignende episoder før og i første omgang er vores håb, at øget aktivitet i haverne, i løbet af foråret og sommeren, kan have en præventiv effekt og lægge en naturlig dæmper på tilsvarende hændelser. Vi må nok erkende, at vores muligheder for at dæmme op for hærværket, som kommune, er begrænsede,” siger Anders Møller.

I nyttehaveforeningen ved Elsebeth Pedersen ikke, om indhegning, overvågning eller noget tredje er den rigtige løsning.

”For os er det vigtigste, at sagen bliver taget alvorligt, for der er ikke længere bare tale om små drengestreger, men hærværk, der kan få store ødelæggende konsekvenser,” siger hun.

Lokal Nyt har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt.

Fotos: Brian Poulsen