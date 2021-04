Hanne Holt har officielt 50-års jubilæum som frisør i Rødovre til efteråret, men har i lyset af corona besluttet at trække sig tilbage nu. Foto: Privat

50 år som frisør 74-årige Hanne Holt har klippet, plejet og permanentet hår på sine kunder i 50 år. Hun er blevet afhængig af sit arbejde og har ikke lyst til at give slip, men er kommet frem til den erkendelse, at tiden er inde.

Af Christian Valsted

Alting har en ende, også selvom man ikke altid er klar til det. 74-årige Hanne Holt kunne for længst

være gået på pension, men hun har elsket sit fag og ikke mindst kunderne. Derfor har beslutningen været ekstra svær. Det er derfor også med stor vemod at hun nu siger stop.

”Jeg har arbejdet hele livet og vil nu nyde mit otium. Det har været 50 fantastiske år,” siger den lokale frisør, der havde håbet på en anden afslutning på et langt frisørliv, men corona-pandemien har været medvirkende til, at hun nu lægger saksen på hylden.

”Man kan sige, at pandemien tog mit job. Da Danmark lukkede ned 8. marts 2020, og jeg ikke kunne komme på arbejde, fandt jeg ud af, hvor meget mit job betød for mig. Kunderne har betydet alt for mig og jeg siger tit, at jeg er blevet betalt for at udføre min hobby,” fortæller Hanne Holt, det er ked af at måtte give slip på et erhverv, hun holder så meget af, men hun ser også frem til et liv med mere frihed.

”Jeg elsker naturen og

vil nu leve mit liv på Bornholm. At sidde på en klippe og høre bølgerne skvulpe er helt unikt. Det får jeg tid til nu,” siger frisøren, der i dag driver Frisør Abigael på Rødovrevej sammen med Maria Gullov Wagenmakers.

”Frisørsalonen er heldigvis i meget dygtige hænder, så jeg kan trygt trække mig helt tilbage. Maria er knalddygtig til sit håndværk,” siger Hanne Holt.

De fire h’er

Hanne Holt og Maria Gullov Wagenmakers har sammen drevet Frisør Abigael på Rødovrevej siden 2004, men Hanne Holts lokale frisørhistorie går længere tilbage.

Hun er født i Sorø, opvokset på Stevns, hvor hun blev udlært i 1967. Herefter drog hun mod København. Først til Hellerup, hvor hun blandt andet ordnede hår på filminstruktør Annelise Reenberg. Senere rykkede Hanne til Vanløse og i 1971 købte hun sammen med sin mand et hus på Rødovrevej, hvor hun indrettede frisørsalon i privaten.

”Min salon hed ’Hold Håret Hos Holt’. Jeg synes, det lød så smart med de fire h’er,” smiler Hanne Holt, der drømte om at blive skuespiller i Hollywood, men, mere end 50 år efter, er glad for at hendes far insisterede på, at hun skulle tage sig en uddannelse, der ikke rimede på skuespil og et liv på scenen.

”Min far sagde, at han havde fundet en elevplads til mig og jeg bare skulle starte. Jeg ville ikke stå og vaske kundernes hår, men jeg fik at vide, at jeg skulle gøre det færdigt. Min far sagde, at det var hans pligt at give mig en uddannelse og heldigvis blev jeg hurtig glad for faget. Jeg knyttede bånd til kunderne og nogle af dem ser jeg privat i dag. Jeg har blandt andet en kvinde, som er kommet hos mig siden 1968. Hun er 97 år og siger, at jeg først må stoppe, når hun ikke er her mere. Jeg har så mange søde kunder, som betyder alverden for mig. Derfor er det svært at give slip. I mit sind kan jeg fortsætte 10 år mere, men min krop er slidt,” siger Hanne.

Et liv med tavshedspligt

Minderne står i kø, når Hanne Holt tænker tilbage på et langt arbejdsliv i Rødovre. En by, som har betydet alverden for Hanne og som altid vil have en særlig plads i hendes hjerte.

Hun husker, hvordan hun har serveret sherry og kransekage til kunderne nytårsaften og hvordan hendes mand morede sig med at sætte levende hummere op på toppen af kundernes tørrehjelm.

Hun har grint med kunderne, men bestemt også grædt.

”Jeg har haft mange kunder, der befandt sig i situationer, hvor livet så håbløst ud. Jeg har altid forsøgt at være lyttede og positiv omkring de problemer, som kunderne oplevede. Der er altid en vej ud og jeg ved, at jeg har været en støtte for mange gennem mine 50 år,” siger Hanne Holt, der som frisør altid har været meget fokuseret på at overholde kundernes frisørtider. En opgave, der nemt kunne stresse, hvis kunden i stolen havde ondt i livet.

”Jeg har levet et arbejdsliv med en klokke i nakken. For mig har det altid været vigtigt at overholde tiderne og for år tilbage drømte jeg om at forsvinde ud på en ø med natur, når jeg træk mig helt tilbage. Nu kan jeg snart smide armbåndsuret, spise når jeg er sulten og gå i seng, når jeg bliver træt. Jeg glæder mig til næste kapitel af mit liv på Bornholm,” siger Hanne Holt, inden hun alligevel holder en kattelem på klem.

”Jeg har faktisk stadig få frisøraftaler med nogle kunder og selvom jeg trækker mig tilbage, så vil jeg ikke kategorisk afvise, at jeg ikke kunne finde på at tage på arbejde en søndag i ny og næ. Frisørsalonen på Rødovrevej er mit andet hjem, så jeg tror slet ikke, at jeg kan lade være,” siger hun med et smil.