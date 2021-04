Derfor har vi brug for din hjælp

Din lokalavis er blevet coronaramt, i hvert fald økonomisk. Derfor har vi brug for din støtte og du kan hjælpe på en sjov måde ved at donere fra to kroner for hver runde, som vores redaktør André Bentsen løber om Damhussøren til Damhus-Ultra søndag den 2. maj. Foto: Brian Poulsen

Støt din lokalavis COVID-19 har ramt Rødovre Lokal Nyt økonomisk hårdt. Vores håb er, at vi fremover kan levere en lige så god lokalavis som i dag, men vi har brug for din støtte.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre Lokal Nyt har én indtjeningsmulighed. Annoncer – både i avisen og på vores digitale platforme, som er rnn.dk og på Facebook.

Vi får ikke støtte af nogen art.

Og dog. For første gang nogensinde fik vi støtte i efteråret, da vi fik kompensation fra staten på grund af corona, men det er altså et lille plaster på et stort og åbent sår og vi kan allerede nu konstatere, vi får et stort underskud.

Hvorfor har avisen underskud?

Fordi vi lever af annoncer, men hvem skal annoncere, når butikken er lukket? Vi har konstateret, at det er meget få, naturligvis, der har haft åbent. Mange af vores samarbejdspartnere lider økonomisk, så flere vil heller ikke få råd til at annoncere, selvom de nu endelig får lov at åbne.

Derfor håber vi på din støtte, så avisen kan ’redde’ sig igennem dette økonomiske rædselsår, hvor vi stadig har leveret nyheder og sidste nyt fra dit lokalområde hver eneste uge trods COVID-19.

Men det ændrer ikke på vores udgifter til tryk, distribution, løn, husleje og hvad der ellers skal til for at drive en avis. Derfor har vi brug for din støtte og vi gør det på en sjov måde… synes vi selv.

Må knokle for pengene

Vi har nemlig tilmeldt vores redaktør, André Bentsen, til Damhus-ultra.dk søndag den 2. maj, som går ud på at løbe rundt om Damhussøen på mindre end en halv time, så mange gange som muligt.

Når han hjem inden en halv time, deltager han også i 2. runde af løbet og så skal han igen løbe turen på under en halv time. På den måde fortsætter løbet, med start hver halve time, til man ikke længere kan nå rundt om Damhussøen på under en halv time.

André er jo avisens maratonmand, så han mener selv, at han når 13 runder = 43,81 kilometer. For os andre lyder det fuldstændig vildt og vi vil faktisk være drønstolte af vores kollega, hvis han løber 10 runder.

Vores håb er, at du vil donere et beløb for hver runde, André løber. Du kan donere fra 2 kroner pr. runde, men gerne mere. Løber André 15 runder og du har doneret 2 kroner, bliver det til 30 kroner.

Det gør vi ud fra devisen; mange bække små, så vi håber, rigtig mange vil støtte avisen og bakke op om vores indsamling.

Alle som støtter Rødovre Lokal Nyt vil løbende blive lagt op på rnn.dk med navn og beløb. På vores hjemmeside, rnn.dk, vil der også være et barometer, så man kan se, hvor mange penge, der er doneret pr. runde.

Desuden vil man blive nævnt i Rødovre Lokal Nyt i aviserne, der udkommer frem til den 5. maj. Altså tre udgivelser.