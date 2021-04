De næste 24 timer afgør om Rødovres skoler åbner torsdag

Hvis ikke smittetallet er steget i morgen onsdag, vil Rødovres skoler åbne igen på torsdag. Foto: Brian Poulsen

Hvis Rødovre kan holde sig under grænsetallet for antallet af smittede i morgen onsdag, åbner skoler og SFO'er allerede torsdag.

Af André Bentsen

Alt tyder nu på, at Rødovre får lov til at åbne skoler og skolefritidsordninger i Rødovre fra torsdag morgen.

De næste 24 timer bliver dog afgørende for, om de mange tusinde børn igen kan se deres venner og lærere og få undervisning fysisk på skolerne.

“Vores smittetal for de seneste dage har udviklet sig i den rigtige retning, og vi er nu under den grænse, som Folketinget har indført for, hvornår vi skal lave lokal nedlukning. Hvis vi som forventet også holder os under grænsen i morgen onsdag, så åbner skoler og SFO’er torsdag,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

“Det er en flot, fælles indsats fra hele Rødovre, der ligger bag, at smittetallet er faldet. 1000 tak til alle de borgere, der har ladet sig teste. Vi har et stærkt fællesskab med mange lokale netværk over alt i vores kommune, og det har virkeligt vist sit værd i den situation, vi står i,” vurderer hun.

Som både forældre og andre eksperter har antydet, at trænger børnene virkelig til at komme tilbage til skolen, og kommunen understreger, at personalet glæder sig til at tage imod dem.

“Alle de dygtige medarbejdere på skolerne har gjort en kæmpe indsats for at kunne tage godt imod børnene og sikre trygge rammer,” lover borgmesteren.

Testes i skoletiden

Børnene på 0.-4. årgang vender tilbage til en skoledag, som de kendte inden nedlukningen – med de sædvanlige restriktioner og klasseopdelinger. For 5.-10. årgang åbner skolerne som udgangspunkt op med 50 % fremmøde.

“Vi opfordrer alle børn til at blive testet, inden de møder i skole, så vi fortsætter med at holde smitten nede. Der vil også være mulighed for at blive testet i skoletiden for børn og unge over 12 år, hvis forældrene har givet samtykke til det,”lyder det fra kommunen, der har skrevet ud til forældrene på Aula.

“Det er vigtigt at understrege, at smittetallet i Rødovre fortsat ligger højt i forhold til resten af landet. Så vi skal holde fast nu. Udviklingen har vist, at det hurtigt kan gå den forkerte vej, fordi virus er meget aggressiv,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“Jeg vil opfordre alle borgere i Rødovre til at lade sig teste regelmæssigt. Test er med til at stoppe de lokale smittekæder, og det smittetal, som vi bliver vurderet på, bliver korrigeret for, hvor mange der bliver testet. Det er det tal, der afgør, om vi bliver ramt af lokal nedlukning eller ej.”

Hvis Rødovre kommer over grænsen, og skolerne lukker igen, kan kommunens skoler og fritidsinstitutioner først åbne igen, når Rødovre i en uge har været under grænsen på et testkorrigeret incidenstal på 200.