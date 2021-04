Cyklende kor for fuld musik

Rødovre Korskole cyklede i fredags rundt i Rødovre for at give koncerter foran Rødovres plejehjem og bofællesskaber. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

koncert under åben himmel Det var en stor succes ved juletid og derfor gentog Rødovre Korskole i fredags deres cyklende koncert-koncept, da korleder Iben Vestergård og 10 unge korsangere cyklede byen tyndt i forårssolen for at fremføre otte minikoncerter på Rødovres plejehjem og bofællesskaber.

Af Christian Valsted