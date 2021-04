Coronakrisen har fået ledigheden til at stige markant

Kommunalbestyrelsen har godkendt en række tiltag, der skal styrke indsatsen for borgere, der er blevet ramt af ledighed som følge af corona- krisen. De nye indsatser løber året ud og kan ses i en faktakasse nederst i artiklen Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

arbejdsmarkedet Kommunalbestyrelsen har godkendt en række ekstraordinære indsatser, der skal bringe borgere, der er blevet ramt af ledighed under corona-pandemien, tilbage på arbejdsmarkedet.

Af Christian Valsted

Jobmæssigt har nedlukningen af store dele af samfundet haft store konsekvenser for hundredvis af borgere.

I februar måned sidste år modtog cirka 800 borgere ydelser fra en A-kasse. I februar måned i år var tallet steget til 1.217 eller hvad der svarer til 52,1 procent.

”Vi har desværre oplevet en markant stigning i ledigheden. Ingen har bedt om at miste deres job og derfor lægger vi alle kræfter i for at hjælpe de mennesker videre,” fortæller Michel Berg (S), der er formand for Beskæftigelsesudvalget.

Rødovre Kommune har derfor godkendt en række ekstraordinære tiltag og indsatser i kommunens beskæftigelsesindsats med det formål, at flest mulige ledige bringes tilbage på arbejdsmarkedet på både kort og længere sigt.

Rødovre Kommune oplyser, at de nye indsatser har et særskilt fokus på de borgere, der er blevet ledige som en direkte konsekvens af coronakrisen.

”Vi har set mange nye ledige indenfor 3F, HK og Kristelig A-kasse. Det skyldes blandt andet, at flere medlemmer af disse A-kasser er ansat i de udsatte servicefag, der har været særligt påvirket af nedlukningen,” fortæller Michel Berg. Han fortsætter:

”Mange af de jobs, som arbejdsmarkedet efterspørger lige nu, kræver en uddannelse. Derfor har vi bedt forvaltningen om at finde løsninger indenfor de rammer, hvor det er muligt. De jobs, der var tilgængelige for halvandet år siden, kommer igen, men ikke i samme tempo og derfor skal vi i gang med at opkvalificere en lang række borgere, så de får kvalifikationer til nye jobs,” siger Michel Berg.

Fra ufaglært til faglært

Michel Berg forventer, at mange borgere kommer til at stifte bekendtskab med helt nye erhverv.

I øjeblikket er der meget travlt i bygge- og anlægsbranchen, ligesom der også er efterspørgsel på arbejdskraft på social- og sundhedsområdet. Disse erhverv kræver dog, som udgangspunkt, en længere uddannelse.

”En del ledige forventes at vende tilbage til hidtidige jobs i takt med, at samfundet genåbner. Flere ledige må dog forventes at have vanskeligheder ved at genindtræde på arbejdsmarkedet. Dels fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, eller fordi deres tilknytning i forvejen har været skrøbelig,” siger udvalgsformanden for beskæftigelsesudvalget.

Med de ekstraordinære indsatser vil Rødovre Kommune blandt andet kigge på de brancher, hvor der fortsat er gode muligheder for beskæftigelse og hvor man derfor med kortvarig opkvalificering kan få ledige tilbage i jobs. Et andet fokuspunkt omhandler uddannelsesløft fra ufaglært til faglært og på omskoling af ledige fra brancher, der forventes at have manglende efterspørgsel også på længere sigt.

Tæt dialog med borgerne

De ekstraordinære indsatser løber til udgangen af december 2021 og forventes at koste op til to millioner kroner.

Rødovre Kommune oplyser, at de nye indsatser kommer til at ske i tæt dialog med de ledige. Blandt andet gennem hyppigere samtaler med de borgere, der har størst behov for målrettet jobsøgning eller opkvalificering og uddannelser.

”Vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe de flere hundrede borgere, der har mistet deres job og med disse indsatser er håbet, at vi kan hjælpe mange tilbage på arbejdsmarkedet,” siger Michel Berg.