Beslutning om vinterferie udskydes til sommer

Der bliver ikke taget nogen beslutning om at rykke vinterferien fra uge 8 til uge 7 før tidligst til sommer, når der er et bedre beslutningsgrundlag. Foto: Arkiv

Vinterferie Efter længere tids debat om høringer og afstemninger, besluttede Børne- og Skoleudvalget tirsdag eftermiddag at godkende ferieplanen for skoleåret 2022/2023, bortset fra placeringen af vinterferien. Dén beslutning er udskudt til sommer.

Af André Bentsen

Selvom det meste af ferieplanen for skoleåret 2022/2023 blev godkendt på rådhuset tirsdag eftermiddag, har politikerne ikke taget nogen endelig beslutning om forårets brandvarme debatemne: vinterferien.

”Den træffer vi beslutning om på vores møde i juni. Det er i rigelig god tid, da det er vinterferien i 2023, vi drøfter,” forklarer formand for udvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

I avisen og på Lokal Nyts Facebookprofil blev der flittigt diskuteret om politikerne var klædt godt nok på til at beslutte en rykning af ferien fra uge 8 til uge 7, og det hele endte med en ny diskussion på udvalgsmødet.

”Her besluttede vi, at der skal laves en ny vejledende afstemning, som er mere valid, blandt forældre og medarbejdere. Afstemningen blandt forældrene omfatter de forældre, som har børn gående i skolen efter sommerferien i år, det vil sige også forældre til børn der 1. maj begynder i SFO, men ikke forældre, hvor børnene stopper i skolen til sommer,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen og tilføjer:

”Og at foretage en ny høring blandt skolebestyrelser og medarbejderudvalg.”

Bedre proces

Forvaltningen og skolelederne er samtidig blevet bedt om at sikre, at processen forløber gnidningsfrit, så der ikke er grundlag for at sætte spørgsmålstegn ved forløbet, når vi skal træffe beslutning om vinterferiens placering.

”Jeg er naturligvis glad for, at vi nu får sikret et godt beslutningsgrundlag til at træffe beslutning om vinterferiens placering fra og med 2023, det vil sige. om vinterferien skal placeres i uge 7 eller uge 8. Idéen er fortsat, at ferien skal placeres, hvor det passer flest muligt bedst,” understreger udvalgsformanden.