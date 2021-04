Avarta nedlagt på eget græs

Avarta havde ikke en afslutning på mål mod et stærkt organiseret mandskab fra Hillerød. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Hillerød var bedst, da de gæstede Espelunden, hvor de vandt 0-2. Avarta kæmper indædt, men har ikke scoret i 253 minutter.

Af Peter Fugl Jensen

Ind- og udskiftninger Avarta: Mikkel Eslund på banen i stedet for Mikkel Toft Kristiansen (45’) Hillerød: Mads Kaalund på banen i stedet for Marinus Due Grandt (68’) Avarta: Benjamin Zeka på banen i stedet for August Vitus Frandsen (69’) Avarta: Danny Stencel på banen i stedet for Frederik Roepstorff (69’) Avarta: Frederik Tønsberg på banen i stedet for Adam Jawhar (79’) Avarta: Tristan Ibarra-Hansen på banen i stedet for Simon Ustrup (80’) Hillerød: Rasmus Suhr Petersen på banen i stedet for Johnnes Hauborg (80’) Hillerød: Ashab Mukudajev på banen i stedet for Essam Salamoun (85') Hillerød: Emilio Acunto-de Lorenzo på banen i stedet for Tobias Arndal (85')

Under en himmel, der på ingen måde var forårsbebudende, havde græsset svære betingelser i det kolde danske forår, så det var igen et ujævnt underlag på Tømrermester Jim Jensens Park.

Gæsterne fra den smukke slotsby i Nordsjælland ligger lige akkurat i top 6, der giver adgang til den nye 1. division, mens Avarta kæmper for at undgå nedrykning til Danmarksserien og derfor har brug for point for at komme op i top 10.

Så det var en kamp, hvor pointene havde stor betydning for begge mandskaber, men hjemmeholdet kunne dog glæde sig over, at anfører Emil Thomsen var tilbage efter en skadespause på et par kampe.

Efter en jævnbyrdig start, hvor et intens spil, men også rodet, mest foregik mellem de to holds straffesparksfelt, så var det ikke bemærkelsesværdigt, at den første scoring faldt efter et hjørnespark. Og det var til gæsterne fra Hillerød.

Bolden blev sendt til den bageste del af feltet og efter lidt klumpspil, fik Rasmus Tangvig ’skovlet’ bolden over i modsatte side af målet. 0-1.

Mere styrke i Avartas spil

Efter scoringen kunne man tydeligt høre, at Avartas trænerduo forsøgte at få mere gang i deres spillere, de forlangte mere løb, mere saft i nærkampene og mindre plads på banen til gæsterne.

Men i det 29. minut fik Hillerød en god mulighed, da de havde frispark 4-5 meter udenfor Avartas straffesparksfelt, men et lob ind i feltet nåede aldrig frem og Avarta afværgede fint.

Avarta fik dog langsomt mere spil og bolden var oftest på gæsternes halvdel.

Første gode chance fik Avarta, efter Simon Ustrup drev bolden frem i venstre side, Niklas ’Dino’ Toft modtog bolden og fik frispark efter et godt træk. Bolden blev sendt højt ind i feltet og endte med et hjørne. Her kom Morten Nielsen højest, men bolden strøg forbi mål. Avartas bedste chance efter 34. minutter, men stadig ingen forsøg på mål eller gennemspillede angreb, hvilket i høj grad skyldtes, at hjemmeholdet havde det svært på Hillerøds sidste tredjedel – det var i øvrigt gensidigt.

Det så ud til, at hvis Avarta skulle åbne gæsternes defensiv, var det i Avartas venstre side, hvor Simon Ustrup og Niklas ’Dino’ Toft gjorde det godt.

Derfra blev det næste hjørne også skabt og denne gang blev bolden sendt tæt under mål. Efter lidt klumpspil, blev bolden sparket forbi mål. Avarta nærmede sig Hillerøds mål.

Avarta havde i det hele taget fået bedre fat, vandt de vigtige nærkampe på midtbanen og skabte flere halve chancer – dog uden at blive rigtig farlige.

Med et minut tilbage af halvlegen fik Hillerød spillet sig flot igennem, ikke overraskende i Avartas højre side, men i sidste øjeblik blev der afværget og bolden sendt til hjørne.

Det var kampens hidtil mest gennemførte angreb.

Hillerød lukkede Avarta ned

Avarta startede som lyn og torden i 2. halvleg og fik skabt flere halve chancer via gæsternes højre side.

Det var igen godt spil igennem gæsternes venstre side, hvor et indlæg endte hos August Vitus Frandsen, der bliver presset hårdt bagfra i afslutningsøjeblikket. Han mente tydeligvis selv, at han var blevet nedlagt ureglementeret, men der blev dømt målspark.

Godt 10 minutter inde i halvlegen kunne man høre Hillerøds cheftræner Christian Lønstrup råbe:

”Drenge, jeg gider ikke se det defensive lort, kom så frem på banen.”

Fakta var, at Avarta havde lagt et godt pres fra start og vandt mange dueller på Hillerøds banehalvdel og derfor havde overtag i spilet.

Men skideballen hjalp. Et minut efter sendte Tobias Arndal bolden i nettet, efter et godt angreb i Avartas venstre side, hvorfra bolden blev sendt ind til Tobias Arndal, der vendte på en tallerken og sendte bolden i mål. En meget kold klud i ansigtet på Avartas spillere, der ellers kom bedst fra start i 2. halvleg, mens gæsterne viste kynisme.

Målet vendte spillet, for Hillerød overtog teten og bolden var mest på Avartas banehalvdel og Hillerød fandt flere gange vej gennem Avartas defensiv især via hjemmeholdets venstre side.

Langt mellem chancerne

Det var længe tættere på 0-3 end Avarta var på en reducering. Hillerød havde kampen under kontrol, så der kan ikke pilles ved sejren til gæsterne, der vandt fuldt fortjent.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Avarta ikke havde en eneste afslutning på mål, så tager man 2. halvleg med fra den seneste kamp mod AB, har Avarta ikke haft en afslutning på mål i tre halvlege og været uden scoringer i næsten tre kampe, helt korrekt i 253 minutter.