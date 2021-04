Avarta gik i sort

Avartas sortklædte spillere havde en rigtig dårlig dag ude mod AB. Foto: Red.

fodbold Efter to sejre i træk blev Avarta pillet ned på jorden af AB, der vandt overbevisende med 4-0 i Gladsaxe Idrætspark.

Af Peter Fugl Jensen

Ind- og udskiftninger ABs Emil Mygind i stedet for Tobias Noer (56’) Avartas Mikkel Eslund på banen i stedet for Adam Jawar (56’) Avartas Danny Stencel i stedet for August Vitus Frandsen (56’) ABs Daniel Warmbach i stedet for Adnan Corovic (68’) Avartas Benjamin Zeka i stedet for Morten Nielsen (74’) Avartas Sebastian Fischer-Larsen i stedet for Frederik Roepstorff (74’) ABs Emmanuel Bio i stedet for Sylvester Seeger-Hansen (76’) ABs Allession Alicino i stedet for Simon Holden (76’)

Avartas sortklædte spillere manglede igen flere spillere, blandet anfører Emil Thomsen. Dermed var holdopstillingen uændret siden sejren i Roskilde.

Første chance efter 11 minutter, da 22 spillede tilbage i banen, men der stod Morten Nielsen, der tog et par træk og sparkede hårdt på mål. ABs målmand Jonathan Fischer stod rigtig placeret og fik afværget.

Herefter gik det hurtigt den anden vej, hvor August Vitus Frandsen så sig nødsaget til at begå frispark, ca. tre meter udenfor Avartas felt.

Frisparket endte i muren, men bolden røg i en høj bue ind til Morten Bank, der ’bare’ skulle gribe bolden, men han stødte sammen med Christian Enemark, der i sammenstødet fik sendt bolden i rette retning, så hjemmeholdet kom foran 1-0.

Keeper Morten Bank så bestemt ikke godt ud i den situation, hvilket han tydeligvis selv var klar over.

Morten Bank så ikke godt ud, da AB kom foran 1-0.

AB kom med god energi efter scoringen, men langsomt overtog Avarta spillet i cirka 10 minutter. Chancerne var dog ikke rigtig farlige – Emil Wass havde et skud, der blev sendt afsted lige udenfor feltet og Simon Ustrup havde et godt indlæg, men de tre fremstormende avarta-spillere kom alle lige akkurat for sent.

Efter en god halv times spil, fik Avarta hjørne, som i første gang blev afvist. Men Frederik Roepstoff opsnappede bolde, som blev sendt mod bagerste stolpe, hvor to avarta-spillere nærmest havde svære ved at score end undgå det, men det gjorde og i stedet hoppede bolden op på overliggeren og ud i spil igen. Avartas ubetingede største chance hidtil i kampen.

Et par minutter senere var den gal i den anden ende. AB kom igen med et af deres flotte opspil og til sidst blev Frederik Christensen spillet fri i dybden, så han kom alene med Morten Bank. Denne gang vandt Bank dog kampen i kampen, da han reddede i stor stil.

På dette tidspunkt, halvlegens sidste 10 minutter, var AB spilstyrende, vandt nærkampene på midtbanen og kom generelt først på bolden.

Et boldtab på den defensive midtbane blev lynhurtigt straffet af AB. Efter et par afleveringer sparkede Tobias Noer flot bolden over i det lange hjørne uden chance for Morten Bank. Effektivt og flot.

kunne AB gå til pause med en overbevisende 2-0 føring og det var svært se, hvordan Avarta skulle komme tilbage i kampen.

Rødt kort efter fem minutter

Bare fem minutter ind i halvlegen blev det endnu mere besværligt for Avarta at få vendt slaget, da Mads Walter havde et boldtab, som han efterfølgende forsøgte at gøre godt igen med en glidende tackling, men han kom for sent og stemplede sin modstander.

Dermed så Mads Walter direkte rødt.

Med 10 mand og nede 2-0 lignede det ’Mission Impossible’ i det intense opgør.

Udvisningen betød kort efter en dobbelt udskiftning af Avarta. Nye kræfter og energi skulle på banen ved Mikkel Eslund og Danny Stencel.

Men det var AB, der var i teten og spilstyrende, mens Avarta havde svært med at få spillet til at hænge sammen.

Spilovertaget gav bonus et kvarter ind i halvlegen, da Christian Enemark fik god tid og plads med bolden. Det takkede han for ved, fra kanten af feltet, at banke bolden over i modsatte hjørne – et drømmehug.

Set med avartaøjne var der en ny agenda, i hvert fald set fra tribunen, for der skulle rykkes sammen i bussen for at undgå en ydmygelse.

Men nedturen fortsatte. I det 67. minut tabte Roepstoff bolden på den defensive midtbane, bolden blev hurtigt spillet frem til Frederik Christensen, der blev væltet omkuld i feltet af Bodholt-Larsen. Straffespark. Frederik Christensen sparkede selv, og fandt vej til nettet, selvom Morten Bank gik til den rigtige side og havde hænderne på bolden.

Resten af kampen blev fuldstændig på hjemmeholdets præmisser. Set med avartaøjne skulle den kamp bare overstås, mens hjemmeholdet formentlig nød hvert minut.