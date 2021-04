Avarta fik klø af tophold

Avarta spillede en god kamp i Hellerup, men hjemmeholdet var kyniske og vandt sikkert.

fodbold Rækkens nummer to HIK lagde kunstgræs til, da Avarta var på besøg fredag aften, hvor topholdet udviste en misundelsesværdig kynisme i deres storsejr. Det var Avartas tredje nederlag i træk.

Af Peter Fugl Jensen

Det blev en katastrofestart for Avarta, der kom bagud efter to minutter, da HIK spillede gæsterne tyndt i deres venstre side, så Mohammed El-Naser elegant loppede bolden over Avartas keeper.

Der var fare på færde igen i det 6. minut, da HIK fik frispark en halv meter udenfor Avartas straffesparksfelt, men hjemmeholdet sendte bolden langt over målet.

Men et velspillende hjemmehold holdt sig ikke tilbage og i det 8. minut gik det allerede galt igen, da HIK kombinerede sig flot igennem Avartas højre side og til sidst endte bolden hos Mohammed El-Naser der let kunne bringe Hellerup-holdet foran 2-0.

Minuttet efter fik Avarta deres første skud på mål ved August Vitus Frandsen, men der manglede saft og kraft i den ellers ganske fine chance, da der blev skud fra kanten af hjemmeholdets felt.

I det 11. minut drev Emil Wass bolden frem og det lignede et straffespark, da han blev væltet omkuld, men fløjten forblev tavs.

Godt nok havde rækkens nummer 2, HIK, fået en gudestart, men Avarta fulgte offensivt ganske fint med, så cifrene var lidt misvisende efter et kvarters spil.

HIK trak sig tilbage og kontrollerede kampen med den stabile føring. Det betød, at Avarta var mest i boldbesiddelse og skabte spillet. Det gav en stor chance til Mikkel Eslund i det 26. minut, men han headede det fine indlæg forbi mål.

Tæt på at score fra midten

Avarta fortsatte deres positive spil og fik hjørne to minutter senere, men det var mere HIKs hurtige vending fra at forsvare et hjørne til en afslutning, der var interessant, for Morten Bank stod langt ude af sit mål og så forsøgte en HIK’er sig med et skud fra midten af banen, Bank var sagesløs, men bolden sejlede lige forbi den fjerneste opstander. Avarta slap med skrækken, men det havde været et vildt mål.

Efter en halv time kom Avarta frem til en dobbelt-chance, to meget stor muligheder, men HIK fik afværget, men der lurede bestemt et reduceringsmål i forårsluften, for Avarta spillede bedst og skabte flest chancer.

Det gav også flere hjørnespark, men som i de øvrige kampe i dette forår, så er Avarta nærmest total ufarlige, når de har hjørne og på standard-situationer generelt.

Den fortjente reducering kom i det 37. minut. Angrebet startede i Avartas højre side, men et flot sideskift fik HIKs defensiv ubalance og efter et par hurtige afleveringer scorede Danny Stencel sit debutmål, da sendte bolden over i fjerneste side af målet. Endnu en flot scoring af de to hold.

Målet satte for alvor gang i Avarta, der kom frem til flere store chancer – især via HIKs højreside – i jagten på en udligning. Avarta spillede virkelig godt i denne del af kampen og det var på ingen måde til at se, at Avarta var bundholdet af de to hold, altså lige bortset fra stillingen, 2-1 til HIK.

Det pudsige var, at da de to hold gik til pause havde Avarta haft syv skud på mål, HIK to… men de fandt begge vej til netmaskerne.

Kynisk tophold

Avarta fortsatte det gode spil, var mest i boldbesiddelse og spilstyrende. Det eneste som HIK udmærkede sig med var, da de fik et frispark midt på banen, hvor Frederik Krag fik en advarsel, så fik de ligeså stille flyttet bolden 20 meter længere frem på Avartas banehalvdel, det så virkelig grotesk ud.

Men HIK var piv effektive, for i det 56. minut blev Oskar Høybye spillet fri i dybden (det lignede en off-side) og han svigtede ikke friløberen.

Minuttet efter var Avarta igen tæt på, men Mikkel Eslund måtte se bolden prelle af på overliggeren, da han afsluttede en meter inde i hjemmeholdets straffesparksfelt. Heldet fulgte i den grad topholdet.

Havde Avarta ikke skabte nævneværdige chancer i de foregående tre halvlege, så var det lige modsat i denne kamp. Avarta vadede i chancer.

Men kampen blev punkteret i det 65. minut, da Frederik Tønsberg headede bolden tilbage til midterforsvaret, men bolden fortsatte mellem dem og videre til Yousef Salech, der fik en ’gratis’ friløber, som han scorede sikkert på. 4-1 til hjemmeholdet. Måske set med grønne briller, men det var stik mod spil og chancer på dette tidspunkt i kampen. Fire skud var endt i netmaskerne.

Som skrevet punkteret målet kamp, for Avarta kom ikke frem til meget efter 4-1 målet og HIK valgte at kontrollere sejren hjem. Men HIK var mere tæt på at øge føringen, end Avarta var på en reducering i den sidste del af kampen, der generelt ikke var værd at skrive hjem om.