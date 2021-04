Aprilsnar: Centeret åbner ikke før tid

Selvom centeret rent faktisk godt kan rulle taget af, er det ikke nok til, at butikkerne åbner før tid. Det var en aprilsnar. Foto: Brian Poulsen

Aprilsnar Som de fleste af de titusinder af læsere på nettet allerede har gættet, åbner Rødovre Centrum ikke før tid ved at rulle taget af. Det var selvfølgelig en aprilsnar.

Af André Bentsen

Når noget lyder for godt til at være sandt, er det desværre ofte også sådan, det er. Ikke mindst med de historier, medierne skyder af sted den 1. april.

Det kunne ellers godt have været en gangbar nyhed, at Rødovre Centrum rullede taget af for at opnå gade-strøg-status og derfor kunne åbne nogle af butikkerne, men det var altså en aprilsnar vi drillede læserne med.

Mange lod som om, de gættede vittigheden med det samme, mens andre, som eksempelvis danskeskolens Silas Holst og Rødovre Byfests, Lasse John, var mere ærlige og smilte højlydt ved indrømmelsen af at have troet på scenariet et lille stykke tid.

Til gengæld var der også flere, der troede, at vores anden historie om centeret, der indfører nye skærpede tiltag omkring bænkene, også var en aprilsnar. Men nej kære læsere, den er altså god nok og det er kun den historie om taget, der rulles af for at åbne butikker, som vi ikke kan stå inde for.

Heller ikke cykelsti

For centeret kan, som man også kan se i vores video på Facebook, faktisk godt rulle taget af, og derfor hjalp vi også skeptikerne lidt på vej til at råbe ’aprilsnar’ ved at gå et skridt for langt og samtidig påstå, at man med den nye gadestrøgsstatus, også måtte cykle rundt inde i centeret.

I håbet om, at vi i det mindste snart må bruge vores center igen bare en lille smule, ønskes I alle en munter april med eller uden tag over hovedet.