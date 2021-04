3 ting du skal være hurtige om når genåbningen starter

SPONSORERET INDHOLD Vi ser alle sammen frem til, at Danmark begynder at åbne for diverse forretninger, og det ser heldigvis lyst ud indtil videre.

Det varer ikke længe før vi igen kan få lov at gå ud og spise, eller dyrke sport med vores venner igen. Det er selvfølgelig dejligt alt sammen, men det kommer ikke helt smertefrit, for der vil stadigvæk være restriktioner, som gør at det alligevel ikke bliver helt nemt at tilgå – i hvert fald ikke i første omgang.

Der er specielt visse ting, som at gå ud og spise, som man ikke bare lige kan beslutte sig for på dagen i det første stykke tid. Restauranterne skal stadigvæk overholde diverse krav fra regeringen, og samtidig bestiller folk bord i god tid i forvejen, fordi alle har længdes efter at komme ud.

I denne artikel kommer vi med vores 3 bud på aktiviteter, som du skal være hurtig eller heldig for at komme først i køen til.

Du skal være specielt hurtigt for at komme ud og spise den første uge efter genåbning

Som nævnt tidligere kan det blive en større udfordring at komme ud og spise når Danmark genåbner. Alle går med samme tanker om, at det endelig skal ud og spise, eller at de nu skal fejre hvad de ikke fik fejret under nedlukningen, og derfor bestiller folk gerne bord i rigtig god tid. Så hvis du har regnet med at du bare kan dukke op en lørdag aften på din favorit restaurant, og regne med at få et bord de første par uger, så bør du måske lige revurdere den strategi.

Kroophold bookes allerede med stor hastighed

Flere danske kroer og hoteller melder også ud, at bookninger har taget fart efter den seneste optimisme omkring genåbningen. Danskerne skal som også tidligere nævnt, ud og fejre de fødselsdage, årsdage og alt mulig andet som de ikke har haft mulighed for det sidste år, og derfor begynder kroerne allerede at have travlt. Så hvad end du blot søger en brunch i Næstved, eller en fest for 50 mand, så kan det være en god idé at komme over stepperne.

Feriepriserne stiger hurtigt så snart vi åbner op for grænserne

Alle har længdes efter at komme på ferie, og kun de færreste var afsted i 2020. Rejsebranchen er der endnu ikke helt klarhed omkring, selvom der til dels meldes en optimisme omkring udrejse til sommer. Mange rejsebureauer tilbyder gratis afbestilling, blot for at få forbrugerne til at bestille i god tid, og dette lokker selvfølgelig. Derfor vil priserne på feriedestination også stige i vejret så snart der kommer en endelig udmelding omkring udrejse til sommer.