Zoomer ind på skoleudvidelse

skoleudvidelse Torsdag aften kan du blive klogere på udvidelsesplanerne på Valhøj Skole til en online præsentation af fremtidsplanerne.

Af Christian Valsted

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar måned den foreløbige køreplan, der frem mod slutningen af 2024 skal gøre plads til 350 flere børn på Valhøj Skole i løbet af de næste 10 år.

Planerne for skoleudvidelsen indeholder blandt andet en ny skolebygning og en ny multihal. Torsdag den 25. marts bliver planerne præsenteret i mere detaljeret grad, når Rødovre Kommune inviterer alle til online møde om planerne for Valhøj Skole.

Mødet foregår på Zoom, som er blevet en af de mest populære mødeportaler under corona-pandemien.

”Vi opfordrer til, at du slår kameraet til – også når du ikke taler. Det giver en mere nærværende oplevelse, når vi kan se hinanden,” lyder det blandt andet fra Rødovre Kommune til borgere, der ønsker at deltage.

