Visioner for Valhøj-erhvervskvarter

Valhøj skal være et fremtidssikret klimakvarter i Rødovre, mener SFs Kenneth Rasmussen og Kim Drejer Nielsen fra Det Konservative Folkeparti Foto: Arkiv

læserbrev I den kommende kommuneplan lægges der op til en omdannelse af Valhøjs Erhvervskvarter. Kvarteret afgrænses groft sagt af Fjeldhammervej, Korsdalsvej, H.J. Holst Vej og Nyholms Allé/Mose Allé og det rummer mange virksomheder, hvoraf nogle er af ældre dato.

Af Kenneth Rasmussen, gruppeformand, SF Kim Drejer Nielsen, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

Vi hilser processen velkommen og vil gerne delagtiggøre offentligheden i vores fælles visioner for udviklingen af området.

Valhøjs Erhvervskvarter bærer præg af at være etableret for mange årtier siden. En hel del af bygningerne er ved at være slidte. Det er derfor meget positivt, at der er lagt op til en udvikling af området.

Det er oplagt at ændre de fysiske rammer til det bedre og udnytte pladsen klogere.

Valhøj skal være et fremtidssikret klimakvarter i Rødovre, som skal summe af liv med sommerfugle og vilde bier. Vi skal have blomstrende natur og grønne facader, og vi skal begrænse brugen af asfalt.

Med et grønt kvarter kan vi højne folkesundheden og forberede os til fremtidens klimaforandringer.

Træer langs alle bygninger og indbydende, grønne korridorer vil bedre vores mentale og fysiske sundhed. Vi imødekommer klimaforandringerne, når vi sikrer at ekstremregn kan løbe væk via grønne kanaler og dermed ikke belaste kloakkerne. Truede insekter og småkravl får det bedre, når vi udskifter fliser og kortklippede vejrabatter med blomstrende buske og lader tingene gro.

Vores vision er en bæredygtig bydel med både boliger og erhverv.

Området rummer i dag nogle smukke, gamle og markante bygninger. I følge Slots- og kulturstyrelsen er der tale om hele 25 bevaringsværdige bygninger. Et antal af disse bygninger bør bibeholdes for at give bydelen sjæl og sikre at den ikke bliver for ”kantet”.

Boligerne bør være både tæt-lav og åben-lav bebyggelse, dvs. uden den samme tæthed som Irmabyen. Der skal være plads til lys, luft og grønne områder. Det vil være oplagt, at søen ved Prøvensvej kunne blive en del af et grønt område til glæde for områdets beboere.

Med både erhverv og boliger sikrer man, at der er liv både i løbet af dagen og om aftenen. I planlægningen bør man – bl.a. ved at sørge for grønne åndehuller – samtidigt sikre, at det er et område, hvor folk har lyst til at opholde sig.

Energi skal tænkes ind i området, for at sikre at vi får en bæredygtig bydel. Alle nye bygninger bør være lavenergihuse tilsluttet fjernvarmenettet eller udstyret med solceller eller varmepumper.

Udviklingen kalder på, at bydelen indrettes med blik for elbiler. Selvom der er tale om stationsnært område, så bør vi imødekomme fremtidens behov. Derfor bør en meget stor andel af bydelens p-pladser være til elbiler med ladestandere. Det kunne fx være ved at tillade to p-pladser pr. bolig eller pr. 100 etagekvadratmeter erhverv, såfremt halvdelen har el-ladestandere.

Ejerformerne for områdets boliger kan være blandede, men i Rødovre er der ikke mange andelsboliger – det kan passende etableres i den nye bydel. Der kan med fordel gøres plads til både familieboliger og seniorboliger.

Hvis alt det ovenstående kan gennemføres i en ny bydel, er vi sikre på, at det kan blive et af de mest attraktive og innovative områder i Rødovre.