”Virksomheder skal hjælpe hinanden”

Det er vigtigt vi både støtter det lokale erhvervsliv og samtidig tænker bæredygtigt på hele kloden, lyder opfordringen fra Birgitte Glifberg, der har kun ledte i Rødovre efter en ny grøn computer. Foto: Red

Erhverv Vor tids to største kriser, klimaforandringerne og coronaepidemien smeltede sammen, da lokal virksomhedsejer skulle købe ny computer. Nu anbefaler hun andre virksomheder også at være miljøvenlige og hjælpe andre lokale.

Af André Bentsen

Man skal hjælpe sine naboer, især, hvis de hjælper med at gøre verdenen bedre. Helt så voldsomt sagt kunne Birgitte Glifberg, der ejer Glifberg Processer ikke selv finde på at sige det, men princippet er det samme.

Lokale virksomheder vil nemlig gerne hjælpe andre lokale virksomheder, især, hvis de samtidig kan være miljøvenlige.

Ledte i Rødovre først

Derfor skulle hun heller ikke særlig langt væk for at finde en forretning, der kunne hjælpe hende med at finde en miljøvenlig computer.

”I Rødovres BitTech IT er der nemlig fokus på bæredygtighed, og at produkter er miljøvenlige,” fortæller direktør og partner Kim Graugaard.

Derfor har det lokale IT-firma de sidste par år forhandlet miljøvenlige og etisk korrekt fremstillet bærbare computere fra Circular Computing.

”Det handler om, at ingen-CO2-fodaftryk kombineret med minimeret ressourceforbrug og brugen af ”konfliktmaterialer”, gør at Circular Computing ikke kun er godt for dig, men også for menneskeheden og planeten,” siger han og forklarer:

”Hver brugt PC går gennem en særlig proces, som inkluderer fuld eller delvis demontering af de forskellige komponenter for at sikre et komponent niveau med fuld opfriskning, udvalgte komponenter opgraderes og rekonstrueres. Alle køb bidrager til et initiativ, skabt for at neutralisere nogle af de miljøskader, forurening og sociale uligheder, der skabes af IT-industrien. ”

Alle skal bidrage

Birgitte fortæller, at hun ligesom Kim synes, det er vigtigt, at de lokale virksomheder her i Rødovre også bidrager til et bedre miljø og bæredygtighed, hvor det er muligt.

”I mit eget firma arbejder jeg med ledelse, organisationsudvikling og et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor er jeg også optaget af, hvordan vi sammen skaber sikre og bedre arbejdsforhold, og også er opmærksomme på, hvilke hjælpemidler og udstyr vi bruger i hverdagen for at løse vores opgaver,” siger Birgitte.

”FNs verdensmål om fx bæredygtighed og implementering af målene i de lokale virksomheder, er noget, som vi alle jo skal forsøge at handle på, så vi kan passe bedre på vores klode. Her er både små og store indsatser værdifulde på den lange bane,” fortsætter hun.

Begge er de enige om, at coronakrisen har betydet, at det er super vigtigt, at de lokale hjælper, støtter og handler med hinanden.

”Så vi også er her i fremtiden. En miljøvenlig computer er jo en lille ting at være sammen om, men jo mere vi gør af den slags, jo bedre bliver miljøet for os alle,” siger både Birgitte og Kim med et smil.