Mikkel Lundby-Hansen vandt bogen om danskerne i NHL.

konkurrence Vinderen af en NHL-bog Der var kun 16 personer, der havde svaret rigtigt på rnn.dk’s seks NHL-spørgsmål, som vi må erkende var lige svære nok, for 131 deltog i konkurrencen. Klik ind og se vinderen.

Af Peter Fugl Jensen

Mikkel Lundby-Hansen fra Hvidovre var den heldige i puljen, da computeren udtrak en vinder af avisens konkurrence om Michael Søvsøs NHL bog ”Danskerne i NHL – en liga for sig”, som blandt andet handler om de tre rødovredrenge Jannik Hansen, Mikkel Bødker og Lars Eller.

Bogen er på vej til Mikkels adresse.

Spørgsmålene lød:

1) Han var den første rødovredreng i en Stanley Cup finale?

Svar: Jannik Hansen

Jannik var den første dansker overhovedet i en Stanley Cup finale, da han med Vancouver Canuncks tabte til Boston Bruins i 7-kamps dramatisk finaleserie, hvor Jannik havde stor ære af den flotte indsats leveret af Vancouver i den sæson. Se Jannik Hansen score i kamp to i finaleserien:

https://www.youtube.com/watch?v=64tCDJEQI7k&list=PLzeSQzzeCvFjnuU9INAJLBf3tTUtU6K7K&index=6

2) Han blev draftet af ’The Great One’, som var manager for Phoenix Coyotes.

Svar: Mikkel Bødker

Mikkel er stadig den dansker, der er draftet højest, da Wayne Gretzky valgte Bødker som nummer 8 i 2008. Se draften her:

https://www.youtube.com/watch?v=7bn3DrSeXYY

3) Hvilken af de tre rødovredrenge har spillet for Rødovre Mighty Bulls

Svar: Jannik Hansen

Både Mikkel og Lars skiftede tidligt til Frölunda, hvor de spillede juniorhockey og derfor ikke nåede at spille for Mighty Bulls, men dog for RSIK 1. division, selvom de kun var 15 år. Jannik var 16-17 år, da han spillede to sæsoner for Mighty Bulls og blev noteret for 67 kampe og 29 mål.

4) Han har vundet Stanley Cup

Svar: Lars Eller

Den ene af to danskere i en Stanley Cup finale og kun Lars Eller har vundet Stanley Cup med et dansk pas. Han og Washington Capitals vandt over Las Vegas Knight og Lars Eller scorede det afgørende mål i den afgørende kamp 5. Se Lars Ellers afgørende mål:

https://www.youtube.com/watch?v=3Y4JhdwQhuA

Se også Lars Eller hjemme i Rødovre Centrum Arena:

https://www.youtube.com/watch?v=Mk9HvZMujbk

5) Han har scoret hattrick for Montreal Canadiens

Svar: Lars Eller

Faktisk scorede han fire mål i den kamp og fik en assist, altså fem point i en kamp. På daværende tidspunkt formentlig ’high light’ i ishockeykarrieren. Se Lars Ellers vilde kamp her:

https://www.youtube.com/watch?v=B0kOxHEq2V0

6) Han var holdkammerat med Jannik Hansen i San José Sharks.

Svar: Mikkel Bødker

De to rødovrdrenge spillede sammen i Sharks i 2017, hvor Sharks elskede at have sjov med de to danskere til deres eget tv. Se eksempel her: