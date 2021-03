Vind fribilletter med #RundtOmRødovre

Thomas Breum og Leon Skriver Hansen deltager begge i den store RundtOmRødovre udfordring og løb som ekstra krydderi hele vejen rundt om Rødovre med redaktionen i onsdags. En tur på 21.1 kilometer, hvis man starter og slutter hos Lokal Nyt. Foto: Red

Rundt Om Rødovre Flere og flere deltager i vores store 'Rundt om Rødovre' challenge. Nu sætter vi to fribilletter til Viften på højkant til dig og den makker du kan få med ud at gå og løbe på vejene inden næste avis rammer postkassen.

Af André Bentsen

Antallet af store kort over Rødovres veje, som vi har delt ud her på redaktionen på Rødovrevej 151 bliver ved med at vokse.

Det betyder, at omkring 200 læsere lige nu hygger sig med at gå og løbe rundt på de lokale veje, og flere deltager også i konkurrencen om gratis træning til Vestbad ved at bruge #RundOmRødovre, når de poster deres billeder som bevis efter turene.

Nu gør Rødovre Kommune udfordringen lidt sjovere, når de udlover fribilletter til de lokale kulturinstitutioner til dig, der er med til at få et sundere liv, samtidig med, at du lærer din by bedre at kende.

”Det er en meget mærkelig tid, vi lever i. Samfundet er lukket ned, og vi er isolerede fra hinanden. Vi glæder os alle sammen til, at det ændrer sig. Vores lokale avis har taget et flot initiativ og inviteret os alle sammen til at komme Rundt i Rødovre. Den nuværende situation er en god anledning til at komme ud at gå, løbe eller cykle og samtidigt opleve ukendte dele af vores dejlige by. Det vil vi gerne bakke op om med blandt andet fribilletter, som man kan bruge til gode oplevelser, når samfundet igen åbner op,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen.

Vi trækker lod onsdag den 17. marts kl. 12 om to af billetterne blandt alle dem, der har brugt #rundtomrødovre på facebook, hvor du også finder gruppen af samme navn.