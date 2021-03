Vildt politiopbud i IrmaByen

Københavns Vestegns Politi tog ingen chancer, da de onsdag aften rykkede ud til IrmaByen. Det så voldsomt ud for vidnerne, men situationen var ikke til fare for andre og endte godt, understreger ordensmagten. Foto: Rasmus Paldan

Politiet spærrede hele vejen af, da de onsdag aften rykkede massivt ud i IrmaByen. Men selvom det så voldsomt ud, var situationen ikke til fare for andre og den endte godt,” understreger Københavns Vestegns Politi.

Af André Bentsen

Betjente med store skjolde, skudsikre vestre rykkede onsdag aften ud til IrmaByen, hvor de af sikkerhedsmæssige årsager spærrede en hel vej af.

Det så så voldsomt ud, at flere læsere skrev til Lokal Nyt for at finde ud af, hvad der var i gang med at ske, men noget politiarbejde er altså en privatsag.

”Det er ikke en sag, som vi kommenterer i detaljer med, men vi kan godt forstå, hvis der er vidner, som er nysgerrige,” forklarer kommunikationsmedarbejder for Københavns Vestegns Politi, Claus Buhr.

På et tidspunkt skriver en af læserne til Rødovre Lokal Nyt, at hun lige har hørt en af betjentene råbe: ’Så skyder I bare,´.

”Det virkede meget voldsomt og jeg måtte løbe derfra,” siger hun til Lokal Nyt.

Københavns Vestegns Politi vil ikke gå ind i detaljer omkring situationen, men er glade for, at det hele forløb sikkert.

”Situationen var ikke til fare for andre, og den endte godt,” understreger Claus Buhr.