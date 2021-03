Vil droppe valgplakater

Venstres spidskandidat, Mikkel Molin vil ikke op at hænge i Rødovres lygtepæle. Nu anbefaler han alle de andre kandidater også at tænke på miljøet og pengeforbruget, og helt droppe brug af valgplakater til valget i november Foto: Brian Poulsen

Kommunalvalg Når resten af byen plastres til med smilende ansigter og store bogstaver til efterårets kommunalvalg, kommer du ikke til at se nogle valgplakater fra Venstre. Partiet har valgt helt at droppe valgkampen fra lygtepælen i år.

Af André Bentsen

Hvis du ikke kan lide at se kandidaternes ansigter, smile til dig fra byens lygtepæle, når der er valg, så bliver du glad for at slippe for Mikkel Molin.

Selvom han er spidskandidat for Venstre, som på grund af et partihop efter sidste valg ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, har han valgt ikke bidrage til den visuelle skov af kandidater langs byens veje.

“Valgplakater er grimme, og så er det noget svineri,” siger Mikkel Molin kort og godt.

Han har derfor besluttet slet ikke at hænge nogle op.

“I Danmark er der 9500 kandidater til kommunalvalget. Det er helt absurd at tænke på, hvor meget miljøsvineri, de står for med alle deres valgplakater. Det har jeg besluttet ikke at være en del af. Det svarer til, at man fyldte mindst fire villagrunde med affald efter valget,” siger Mikkel Molin og tilføjer:

“Det er lidt hyklerisk, når man ser på, hvor meget den grønne debat fylder. Især hos visse partier, at de så selv går ud og først ødelægger bybilledet og dernæst bidrager til forureningen.”

Plakater giver ingen debat

Som spidskandidat for Venstre afviser han, at valgplakaterne generelt kan genbruges i det lange løb.

“Billederne falmer og pladen mørner,” siger han.

Og så er der det demokratiske i det hele.

“Vi har brug for en reel snak om vores samfund. Det er lidt en hån mod hele projektet, hvis man skal vælge, hvem man stemmer på, ud fra et billede i en lygtepæl. Det er faktisk en hån mod demokratiet,” siger Mikkel Molin, der foreslår alle de andre kandidater i Rødovre at følge trop.

“Lad os lade være med at spilde penge og svine, og så i stedet for at lave sjov og smide dem på hovedet, så smide dem helt ud,” foreslår han.

I Rødovre er det oven i købet en kommunal opgave at pille valgplakaterne ned, så på en måde er det også fællesskabet, der betaler her, og det gør diskussionen om at droppe valgplakaterne endnu mere aktuel, mener Venstre.

Vigtig del af demokratiet

Den holdning deler man ikke i Socialdemokratiet.

“Det har vi ikke tænkt os at efterleve. Det er vigtigt, at vi får en valgprocent, der er så høj som overhovedet muligt. Valgplakater er med til at understrege, at der er valg og gøre opmærksom på demokratiet. Det overskygger de andre hensyn,” siger Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S)

“De plakater, der benyttes i dag, forsøger man at gøre så skånsomme som overhovedet muligt, og så er der altså også regionsrådsvalg, som der skal gøres opmærksom på,” tilføjer han.