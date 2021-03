Nogle af Jan Nielsens figurerer hedder ’Krammerne’ og når du går ind på Verdens (måske) mindste galleri, føles det faktisk som om, du får et kæmpe mentalt kram med hjem uanset hvad. Foto: Brian Poulsen

Man må godt lyve, hvis man ikke ved, at man gør det. Derfor i mangel på research mine damer og herrer: Velkommen til Verdens mindste galleri lige midt i hjertet af Rødovre.

Af André Bentsen

Rødovre Lokal Nyt startede 2021 med et nytårsforsæt, der ikke kan gå galt. Vi besluttede at besøge endnu flere små veje i Rødovre, end vi plejer, og spurgte frejdigt læserne; hvor skal vi gå hen i troen på, at der gemmer sig gode historier alle steder i vores fantastiske by.

Jan Nielsen fra Nørupvej beviser med varme og charme, at vi har ret.

På Nørupvej har han slået sit eget og hustruens navn sammen til Janita og dermed skabt Verdens mindste galleri. Siger han i hvert fald.

Men måske der er noget om snakken.

”Jeg har været ude og kigge på andre gallerier, der siger, de er små, men de er alle større end mit,” griner Jan, der stolt viser rundt i det lille værelse i den flotte villa på den stille sidevej i hjertet i Rødovre.

”Vores vej virker som en lille sovevej,” siger han, da vi spørger, hvorfor han lige netop synes Nørupvej er et besøg værd.

”Men så er der flyttet unge mennesker ind, og her er så dejligt. Og så har vi jo Verdens mindste galleri,” siger han og slår ud med armene.

Ikke sådan et stort udslag, men et lille et, der ikke rammer de mange fiskeskulpturer, der hænger fra loftet eller slår nogle af de fine dyr med store øjne ned fra den lille hylde på væggen.





Alle slags kunst

Normalt er galleriet da også noget man normalt skal se ude i garagen.

”Vi har coronatider nu, men snart får vi alle en vaccine, og så kan jeg åbne ude i garagen igen. Indtil da er det her i privaten mine figurer viser sig frem,” siger han.

Galleriet er så småt, at man skal skrive på forhånd, hvis man vil kigge på de sjove figurer og måske nyde et digt eller to.

”Når man går på pension, skal man finde på noget at lave. Min kone siger måske, at jeg har rigeligt at se til med sport i fjernsynet, men jeg elsker at skrive digte og historier og lave ting ud af trylledej og rako-ler. Jeg har sågar også et par malerier, jeg ikke kan komme af med, men så giver jeg dem væk,” griner Jan, der afviser, at der er et bestemt gennemgående tema i figurene, der ellers alle har det til fælles, at de har meget store flotte øjne.

”Temaet er, at an skal have det sjovt og lave det, man har lyst til.”