Vejdirektorat vil inddrage nødsporene på M3

Mogens Brauer, der her ses sende spørgsmål ud over Motorring 3 frygter for endnu mere støj, hvis ikke ministeriet laver en VVM-undersøgelse, når de snart inddrager nødsporet. Foto: Danish Street Docs

Debat Vejdirektorat har en plan for udvidelse af Motorring 3 fra Jægersborg til Holbækmotorvejen. Det er ikke en rar plan for Rødovre, i det de påtænker at inddrage nødspor i begge sider for at øge kapaciteten.

Af Mogens Brauer, Det Konservative Folkeparti