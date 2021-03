Vær med til at skrive historie: Hvordan har dit coronaliv været

December: Det er ikke sket nogensinde før i centerets lange historie, at det er blevet tvunget til at holde lukket med undtagelse af et par få butikker. Hvilke var de fire største, der stadig holder åbent?

Det var historisk, da Rødovre Centrums butikker blev lukket, men det er også historie, når din familie derhjemme kæmper med mundbind og hjemmeundervisning. Nu beder lokal historiker om din hjælp til at beskrive krisen. Foto: Brian Poulsen

Historie Vi står forhåbentlig og er på vej ud af en hvor tids største kriser, og det gør det vigtigere end nogensinde før at få gemt minder og vidnesbyrd om den historiske situation til eftertiden. Derfor har den lokalhistoriske samling tre vigtige spørgsmål til dig.

Af André Bentsen

Glemmer du, så husker jeg…ikke.

Ærligt, det gør vi ikke. Derfor er det afgørende for historieskrivningen og forståelsen for vores samfund og indretning af samme at bevare levn og vidnesbyrd fra denne periode, nu mens det stårpå.

“Dels fordi man hurtigt glemmer, hvordan det var at være i, og hvad man tænkte og følte, og dels fordi ting, billeder og den slags nemt gårtabt, jo længere tid der går,” siger Rødovres lokalarkivar, Marie Drost Aakjær.

Hun efterlyser derfor nu borgere, der vil svare på tre korte spørgsmål, så vi kan få dokumenteret, hvordan det er at leve med corona, nedlukninger, restriktioner, genåbninger, mundbind, test, isolation, vaccination og så videre og så videre.

“Det er også vigtigt at få bevaret den lokale vinkel på corona-krisen, fordi de nationale indsamlinger, nyheder og medier typisk fokuserer på de store linjer,” siger hun og spørger retorisk:

“Hvad gjorde regeringen, hvornårtrådte forskellige restriktioner i kraft, hvordan har epidemien udviklet sig?”

“Men det er mindst lige så vigtigt om100 år at kunne læse om eller kigge på billeder af, hvordan krisen påvirker den enkelte person og familie. Ellers kan vi ikke få et komplet billede af, hvad krisen har betydet både for Rødovre som by, for Danmark og for verden,” understreger Marie Drost Aakjær.

Ændret syn på krisen

Hun hæfter sig blandt andet ved, at der er store forskelle på, hvordan vi ser på tingene nu og så bare for et år siden.

“Her et år efter den første nedlukning har meget ændret sig i vores syn på pandemien, restriktionerne – og måske har pandemien også ændret os,” påpeger lokalhistorikeren.

De tre spørgsmål, som hun håber, at mange fra Rødovre vil svare på er:

1). Hvordan er dit liv anderledes nu, end det var for et år siden?

2) Hvad er anderledes ved denne nedlukning end den første?

3) Hvad glæder du dig til at få tilbage/at kunne gøre igen, nårder ikke længere er restriktioner?

Derudover efterlyser Lokalhistorisk Samling billeder, fortællinger, dagbøger eller små film. Man bestemmer faktisk helt selv, hvordan man vil bidrage til historieskrivningen.

Digitalt materiale kan sendes tilLokalhistorisk-samling@rk.dk sammen med samtykkeerklæring, som kan findes her:https://www.rdb.dk/temaer/lokalhistorisk-samling-0

“Fysisk materiale kan først afleveres, nårvi må åbne igen – husk at lave en aftale først.Det materiale vi samler ind bliver bevaret i Lokalhistorisk Samling for al eftertid. Det kan dog anonymiseres eller klausuleres, så det ikke er offentligt tilgængeligt i en årrække, hvis nogen ønsker det,” lover Marie Drost Aakjær.