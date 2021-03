Et lille flertal, i en stikprøveundersøgelse, hælder til, at skolernes vinterferie skal holdes i uge 8. Foto: Arkiv

vinterferie Skal der være vinterferie i uge 7 eller uge 8? Det spørgsmål skal politikerne i næste måned svare på, men skal man tro læserne af Rødovre Lokal Nyt, er der lagt op til meget tætte forhandlinger.

Af André Bentsen

I april måned beslutter Børne- og Skoleudvalget om Rødovres børnefamilier næste år skal holde vinterferie i uge 7 eller 8. En stikprøve blandt 157 læsere af Lokal Nyt viser smalt ønske om uge 8, men formanden for Børne- og Skoleudvalget har på forhånd understreget, at man, udover den digitale afstemning, som kommunen selv har igangsat blandt forældrene, især også lytter til høringssvarene fra skolebestyrelserne.

En indikation af, hvilken vej det hele går, får man dog som altid blandt Lokal Nyts læsere, der repræsenterer et broget, men dejligt bredt udsnit af lokalbefolkningen.

I en stikprøveundersøgelse indikerer et smalt flertal på 47,8 procent af de adspurgte, at man foretrækker uge 8, mens 42,7 svarer, at de helst vil holde ferie i uge 7.

Det interessante ved undersøgelsen, der er foretaget i februar måned på rnn.dk er, at 9,5 procent af læserne ikke ved, hvad de synes er bedst. Uanset hvad, er det nok en god idé at vente med at booke ferie, til politikerne er nået til enighed.