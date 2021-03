Udvider åbningstider henover sommeren

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at forlænge åbningstiderne i Rødovrehallen, Rødovre Skøjtehal 2, Rødovre Tennishal, Rødovre Stadionhal og Islevbadet henover sommeren. Foto: Arkiv

åbningstider Coronakrisen har haft store konsekvenser for foreningslivet og derfor har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at forlænge åbningstiderne i Rødovrehallen, Rødovre Skøjtehal 2, Rødovre Tennishal, Rødovre Stadionhal og Islevbadet henover sommeren. En beslutningen der glæder FIR.

Af Christian Valsted

I mere end ét år har Rødovre Kommunes folkeoplysende foreninger været lukket helt eller delvist ned som følge af COVID-19 og de dertilhørende restriktioner, men nu er der lys for enden af tunnelen. Den seneste rammeaftale for genåbningen af Danmark indeholder en plan, der betyder, at indendørsidrætten så småt kan starte op igen den 21. april for børnene og en måned senere er det planen, at alle idrætsaktiviteter står til at blive genåbnet.

I slutningen af maj måned plejer Rødovre Kommunes mange indendørs idrætsfaciliteter så småt at lukke ned for sommeren, men Kultur- og Fritidsudvalget har nu besluttet at forlænge åbningstiderne i Rødovrehallen, Rødovre Skøjtehal 2, Rødovre Tennishal, Rødovre Stadionhal og Islevbadet henover sommeren.

”Det gør vi for at tilgodese vores borgere, så de kan få glæde af at det de har undværet i forbindelse med nedlukningen. Det kan forhåbentlig være en god håndsrækning og hjælp til det lokale foreningsliv, der er presset i denne tid,” fortæller Lene Due (S), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Godt plaster på såret

Rødovre Kommunes beslutning om at forlænge åbningstiderne henover sommeren vækker glæde for hos Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre (FIR).

”Jeg er taknemmelig for, at Rødovre Kommune har set på situationen og været hurtig til at træffe en beslutning. Det er et godt plaster på såret, når vi har haft en periode på fire-fem måneder, hvor mange foreninger har ligget næsten helt stille,” fortæller formand Poul Lundberg.

Rødovre Kommune oplyser, at de forlængede åbningstider for Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Islevbadet vil gælde fra mandag den 28. juni til og med fredag den 6. august 2021.

De nuværende åbningstider gælder mandag til fredag fra kl. 8.00-15.00. Med en udvidelse af åbningstiderne vil Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Islevbadet have åbent mandag til fredag fra kl. 8.00-21.00.

Rødovre Tennishal har normalt lukket fra omkring den 1. maj. Tennishallen vil have åbent henover sommeren efter ønsker og behov fra klubberne og brugerbestyrelsen.

For Rødovre Skøjtehal 2 vil de forlængede åbningstider gælde fra tirsdag den 25. maj til og med fredag den 30. juli 2021.

Rødovre Skøjtehal 2 er normalt lukket i denne periode, men med en udvidelse af åbningstiderne vil skøjtehallen have åbent fra mandag til fredag fra kl. 15-21.

Koster 391.600 kroner

Der følger en regning med de forlængede åbningstider og det er især skøjtehallen der er dyr i drift. For hvor det samlet set koster 48.600 kroner at holde henholdsvis Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Islevbadet åbent fra mandag den 28. juni til fredag den 6. august, koster det 7000 kroner om dagen at holde Rødovre Skøjtehal 2 åbent. Samlet set giver det en udgift på 391.600 kroner at holde Rødovre Skøjtehal 2 kørende fra tirsdag den 25. maj til fredag den 30. juli.