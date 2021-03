Udsætter høring efter fejl

Det er på en grund, lige overfor Vandtårnet, at en udvikler vil opføre ca. 22 seniorboliger. Fejl i lokalplanen betyder dog, at projektet i første omgang er udskudt. Foto: Brian Poulsen

lokalplan Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. februar at sende en lokalplan i otte ugers høring, der skal muliggøre opførelsen af 22 seniorboliger. Men der har vist sig at være en fejl i udviklerens kortmateriale, som betyder at projektet skal tilpasses. Høringen er derfor udskudt.

Af Christian Valsted

Et kommende boligprojekt på Tårnvej 97 er løbet ind problemer. En enig Kommunalbestyrelse godkendte ellers at sende lokalplan 150, der skal bane vej for boligprojektet, i otte ugers høring, men da Rødovre Kommune senere indberettede planen, som led i offentliggørelsen, blev der opdaget en fejl, der betyder, at høringen er udskudt til kommunen kender de fornødne justeringer.

På Tårnvej 97 er der i dag en bolig helt ud til vejen, der tidligere husede headspace, og lokalplanen skulle bane vej for 16 seniorboliger og seks boliger i rækkehus. Byggeriet er tilbagetrukket fra vejen og skulle opføres som to etagehuse i henholdsvis tre og fem etager samt rækkehuse i to etager.

Det er tegningsmateriale fra udvikleren af grunden, der ligger til grund for lokalplanen og det har vist sig, at der ikke har været anvendt det korrekte matrikelkort som grundlag for lokalplanen og derfor er der behov for yderligere undersøgelser inden lokalplanen kan sendes i høring.

Aldrig set før

Rødovre Kommune har aldrig før oplevet, at en professionel bygherrer ikke har styr på de grundlæggende matrikulære forhold på sin ejendom.

”Vi forventer, at der kan findes en løsning på de udfordringer, som udviklerens fejl medfører. Men vi har været nød til at tilbageholde den planlagte offentliggørelse af planforlaget, indtil det står klart, hvordan. Læren af denne sag er imidlertid, at vi fremover skal sikre os, at grundejer/bygherre altid har en landinspektør koblet på sit projektet fra start,” oplyser Poul Jepsen, der er teknisk direktør i Rødovre Kommune

Byggeri i fem etager

Hvis der findes en løsning på de opståede udfordringer, er der i lokalplanen lagt op til at ændre det maksimale antal af etager fra fire til fem. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), ser ingen problemer i, at et måske kommende byggeri på grunden på Tårnvej, bliver i fem etager.

”Boligprojektet er trukket tilbage fra vejen og er i harmoni med områdets øvrige byggerier, så det kommer til at passe ind,” siger udvalgsformanden.

En nyligt offentliggjort analyse viser, at der er potentiale til at bygge over 1400 senioregnede boliger de kommende fem år. Og det faktum, at udvikleren ønsker at bygge seniorboliger, har haft stor betydning for Rødovre Kommune.

”Når en udvikler ønsker at bygge seniorboliger, så siger vi ja tak. Vi ved, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Ved at realisere planen, vil bebyggelsen kunne tiltrække cirka 50 beboere, heraf mange seniorer,” fortalte Jan Kongebro til Lokal Nyt før det blev kendt, at lokalplanen indeholder fejl, der foreløbig bremser projektet.