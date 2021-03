Tophold udfordres i Arenaen

John Muse, Rødovres målmand, var forrygende i 1. periode med 22 redninger. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter de første 20 minutter fører Mighty Bulls med 2-0 over Aalborg Pirates, der bare ikke kunne passere en storpillende John Muse i Rødovres mål. Omvendt var tyrene pivfarlige, når de angreb.

Af Peter Fugl Jensen

De første 20 minutter var stort set spil til et mål – Rødovres. En gammel og slidt joke for RSIK’ere er: ”ismaskinen behøver kun at køre is i den ene ende.”

Den var tæt på at kunne bruges, bare med omvendt fortegn, altså af Aalborg. Men når Rødovre endelig var i jydernes zone, så var de super farlige. Det blev kun til fem forsøg, men de fire kunne sagtens være gået i mål.

For Oliver Kjær havde et rent stolpeskud i det 17. minut, så pucken strøg bag keeper Jesper Wulff og i spil igen. Der var det millimeter fra at stå 3-0.

Phillip Schultz scorede efter han fangede en returpuck, da han halvt i knæ fik skrabet pucken over i fjerneste hjørne langs isen – præcis, som han var tæt på at gøre nogle minutter forinden, hvor pucken lige akkurat sneg sig forbi stolpen.

At aalborgenserne var spilstyrende i 1. periode blev hjulpet godt på vej af tre udvisninger til Rødovre. Først fik John Muse en udvisning, da han på en eller anden måde sad ’fast’ i Jepper Jul Korsgaard, så målet væltede. Hvad der skete var umuligt at se, men Muse forsøgte tydeligt at forklare, han intet havde gjort og fortsatte overfor hoveddommer Lundsgaard ved næste spilstop.

På vej ud i boksen storsmilede Jeppe Jul Korsgaard og morede sig tydeligvis i boksen efter udvisningen.

Piraterne fra Limfjorden kom frem til flere store chancer, men Muse og Rødovres defensiv afviste, som de også gjorde i næste undertalssituation trods flere forsøg til gæsterne.

I stedet scorede Guillaume Leclerc til 1-0, efter et fremragende oplæg fra Oliver Kjær, der fangede pucken i luften i midtzonen, med ryggen til Aabs mål, men i samme moment sendte pucken diagonalt frem i banen til Leclerc, der var stukket af. En millimeter præcis pasning og alene med Jesper Wulff scorede Leclerc sikkert – det var Rødovres første skud på mål.

Kirill Kabanov, der bestemt spillede godt i denne periode, trak endnu en udvisning, så Rødovre kunne øve boxplay for tredje gang i kampen og gjorde det godt.

Det var totalt jysk dominans, men John Muse stod altså aldeles fremragende i denne periode. Fortsætter den stil, så står Rødovre pludselig med meget bedre kort på hånden, når det går løs i kvartfinalerne på fredag.