Tilstoppet afløb eller kloak?

SPONSORERET INDHOLD De fleste oplever eller har oplevet, at deres afløb eller kloak er tilstoppet. Det bemærker man typisk ved at gulvafløbet i brusekabine, toilettet og hånd- eller køkkenvasken ophobes med vand, således at det ikke rigtig løber fra. Der er mange ting man selv kan gøre for at løse problemet, eller forebygge at det slet ikke sker i første omgang.

I nogle tilfælde er det dog nødvendigt med en kloakrensning. Læs med og find ud af hvad du selv kan gøre, og hvornår det er nødvendigt at få professionel hjælp, i form af slamsugere til kloakrens.

Start med at rense selv

Når du oplever at din brusekabine, toilettet eller håndvasken ophobes med vand, er det et tydeligt tegn på, at afløbet er stoppet. For at løse problemet, kan kan du selv komme det til livs. Ved hånd- eller køkkenvasken kan du hælde en til tre liter kogende vand, som du har blandet op med en lille smule opvaskemiddel, direkte i afløbet.

På den måde skulle fedtstoffer gerne blive fjernet. Du kan også skrue afløbet af, og fjerne eventuelle madrester, hår eller hvad der ellers måtte ligge i rørene. Vask rørene med hånden og montér dem herefter igen.

Hvis du derimod oplever, at gulvafløbet i brusekabinen er tilstoppet, kan du faktisk meget nemt løse problemet. I afløbet i brusekabinen vil du næsten altid finde en rist, der samler på shampoo rester og hård. Tag risten op og fjern disse overskydende rester, og vask den herefter med en svamp.

Det kan godt ske, at du skal rense risten et par gange hvert halve år, da man meget normalt oplever en tilstopning i bruseren.

Sidst men ikke mindst, er der også noget du kan være ved et tilstoppet toilet. Her kan du benytte dig af en god gammeldags svupper.

Sæt svupperen i toilettet ned i afløbshullet, så du lukker for at vandet kan løbe igennem. Herefter hælder du to til fire liter vand ned i og åbner for vakuumet, som svupperen har dannet. På den måde giver det et ordentligt skyl. Hvis det stadig ikke hjælper, bør du kontakte en kloakrenser.

Få hjælp til kloakrensning

Hvis du selv har prøvet at løse problemet ved et tilstoppet afløb, men det ikke er hjulpet, bør du kontakte en autoriseret kloakrenser. En kloakrensning foregår på den måde, at kloakrensning typisk sker ved hjælp af en slamsuger, der suger alt væsken fra kloakken op.

Hvis du bor til leje eller i et boligkvarter, bliver det fælles kloaksystem, som din bolig er tilknyttet til, automatisk renset. Derfor behøver du i de fleste tilfælde ikke selv bekymre dig om det – medmindre du virkelig oplever problemer med dit afløb.