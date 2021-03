Tæt på overraskelse

Jonatan Nielsen scorede Rødovres mål i den første kvartfinalekamp i Rungsted. Foto: Ian Nielsen

ishockey Rødovre Mighty Bulls bød Rungsteds grundspilsvindere op til dans og de to mandskaber måtte ud i 4. periode, før kampen blev afgjort af hjemmeholdets Rasmus Andersson. Dermed fører Rungsted serien med 1-0.

Af Peter Fugl Jensen

Sikke en kamp.

Den var ganske simpelt forrygende og man må erkende, at Rødovre Mighty Bulls forstår at levere det bedste spil i sæsonen på det helt rette tidspunkt.

Men det var altså ikke nok. Tæt på, men der manglede lige prikken over i’et – scoringen til 1-2.

Fra min plads i hallen kunne man høre rigtig meget af det, som blev sagt i boksen. Da Rungsted fik et en stor chance i starten og spillede sig til et par store muligheder i powerplay, så blev der grint i Rungsteds boks.

Men det grin, og også de store smil. De blev gemt godt væk, som kampen skred frem, for Rødovre var ingen walk-over for storfavoritterne, der brød ud i en enorm jubel kombineret med lettelsens suk, da Rasmus Andersson afgjorde kampen i 4. periode.

Kæmpe favoritterne var rystet, for det her bliver ingen let serie mod Rødovre og jeg er sikker på, de ikke undervurderer Mighty Bulls, når pucken smides på søndag.

Forrygende 1. periode

Sikke et drive, som Rødovre kom ud med. Man kunne mærke op på lægterne, at det er nu, det gælder. Men der gik dog kun et minut, før spillet i neutral zone kiksede, så Sarault fik en pasning i fremdrift, så han kunne skøjte sig fri, men John Muse klarede fint.

I den efterfølgende nærkamp forløb franske Antonin Manavian sig, så Rødovre fik den værst tænkelige start på kampen. Undertalsspil.

Rungsted kom frem til chancer, men Rødovre fik også testet Nihlstorp, da Phillip Schultz fangede pucken i boxplay, satte fart på og havde Maksim Popovic på fjerneste stolpe. Schultz skød dog selv.

Største chance i indledningen fik Hampus Gustavsson, da han fangede en retur fra Jacob Gammelgaards skud, så Gustavsson havde tomt mål, men vinklen blev for spids, så pucken blev sendt på tværs af målet – bag keeper Muse.

I det 7. minut fik Rødovre den første gode mulighed som tilfaldt Jeremy Beaudry, men pucken prellede af på Nihlstorps højre skulder. Det var startskuddet til et godt rødovre-momentum, hvor spillet foregik i hjemmeholdets zone og tyrene skabte flere gode chancer.

Men i stedet for en overraskende scoring til Rødovre, så tabte kaptajn Cheek pucken som bagerste mand til Wideman, men den vævre forward brændte den gratis chance.

Efter knap 12 minutters spil blev der sendt et slagskud i hovedet på Nihlstorp, der skulle have lægehjælp og måtte gå ud, men han var retur på isen, da der resterede fem minutter af perioden.

Back-up David Grubak havde to fine redninger, mens Nihlstorp blev tilset af lægen. Men efter pausen, på grund Nihlstorps skade, var det med Rungsted i teten. De skabte flere store chancer og fik et længere pres uden Rødovre var i puckkontrol, men Muse og Rødovres defensiv fik afværget, så stillingen var, som da de startede, uforandret efter 20 minutter.

Stolpe ud periode

Perioden startede uden Frederik Kaels, der måtte udgå på grund af en skade.

Det var en periode, hvor den hule lyd fra puckens slag mod målets jern lød fire gange. Allerede i det andet minut, da Joakim Holten-Møller sendte pucken på overliggeren, mens Muse havde spærret sit udsyn på grund af trafik foran målet.

I overtal skabte Rungsted endnu et godt overtalsspil med flere kvalificerede afslutninger, blandt andet havde Shane Hanna og Charlie Sarault et skud på stolpen i powerplay, hvor Rungsted havde syv afslutninger – alle med kvalitet, men Muse stod i vejen… eller stolperne.

Igen skulle der gå syv minutter, før Rødovre havde en kvalificeret afslutning. Den stod Oliver Kjær bag og i samme skift havde Nicklas Carlsen et rent stolpeskud, så pucken røg direkte ud i spil igen, men pucken hoppede lige akkurat over Guillaume Leclercs blad. Han havde ellers havde frit mål.

I det næste skift fik Rungsted en udvisning – tyrenes første powerplay, da Klarskov trak en udvisning efter 40 sekunder var det spil fem mod tre til Rødovre.

I fem mod tre tordnede Jonatan Nielsen pucken op i fjerneste hjørne. 0-1, knap halvvejs i kampen.

På is fra RMB var: Jonatan Nielsen – Steffen Klarskov – Trevor Cheek – Jeremy Beaudry – Brett Welychka.

I det efterfølgende spil fem mod fire var det simpelthen for sløset og det endte med en udvisning, da Busenius trippede Hardt.

Efter endnu et undertal reddede en flok vildt kæmpende rødovrespillere sig igennem uden scoringer imod og så kom Oliver Reuter pludselige alene igennem, efter en flot pasning fra Klarskov. Men Nihlstorp reddede ved at lukke kroppen af. Rødovres kæde blev på is og i næste skift trak Reuter en udvisning, så Bertram Jelert måtte ud og køle af.

Men igen var det virkelig sløset powerplay i egen zone, blandt andet fordi der igen stod to rødovrespillere på offensiv blå, så i stedet for organiseret powerplay kom Rødovre slet ikke op i hjemmeholdets zone. I stedet brød Saraut Rødovres opspil, spillede hurtigt videre til en fremstormende Frederik Bjerrum, der skøjtede forbi Busenius, der var ’fanget’ i opspillet og sendte pucken over i fjerneste hjørne

1-1 i overtal. Det var virkelig skidt spil fem mod fire af Rødovre.

På is fra RMB: Steffen Klarskov – Jeremy Beaudry – Phillip Schultz – Brett Welychka – Dylan Busenius.

Målet lagde en dæmper på spillet, så resten af perioden var knap så intens og chancerig.

Rungsted sad på perioden

Om Rungsted havde sat tempoet op eller Rødovre gik lidt ned i kadence, ved jeg ikke, men Rungsted var spilstyrende i denne periode og rigtig meget spil foregik i Rødovres zone.

Det gav naturligvis chancer og mange skud på mål til hjemmeholdet, men de var slet ikke så farlige, som i de første to perioder og så virkede John Muse ufattelig sikker i alle sine indgriben.

Der skulle gå 11 minutter, før Rødovre testede hjemmeholdet i denne periode og det var tæt på. Nicklas Carlsen fik pucken på bagerste stolpe, men tøvede lige et splitsekund for længe, så Nihlstorp nåede på tværs.

I samme skift fyrede Manavian kanonen af og Carlsen fik prikket til pucken, som rullede ind bag keeperen, men pucken havde ikke nok fart til at rulle ind over stregen. Det var Rødovres største chance i den periode, som hjemmeholdet havde mest ære af.

Da Phillip Schultz satte en hård og for høj tackling på Sarault kort før pausen, så hjemmeholdet sluttede af i overtal, kunne man høre fra Rungsteds boks, at nu skulle det være. De satte alt ind.

Men Rødovre havde godt styr på dette boxplay og så er der lige John Muse. Hold nu op, hvor er han god.

Fire mod fire

I den fjerde periode er det spil fire mod fire.

Første chance – og den var stor – fik Trevor Cheek, han sendte pucken mod nærmeste hjørne, hvor Nihlstorps stokhandske var i vejen.

Næste store chance tilfaldt også Rødovre, Welychka fangede en puck, der overraskede i sit udspring fra målrammen. Welychka prøvede at spille på tværs til åbent mål, men Nihlstorp sendte benskinnen ud og stoppede tværpasningen, der havde afgjort kampen, hvis den var røget igennem.

Men det blev Rungsted, der tog den ventede sejr, da Rasmus Andersson blev spillet fri i slottet og så tordnede han ellers pucken mod netmaskerne og pucken fandt også vej via John Muse gribe-handske. 2-1 til Rungsted og 1-0 i serien.

RMBs spillere på is: Steffen Klarskov, Jeremy Beaudry, Jonatan Nielsen og Guillaume Leclerc.

Men sikke en kamp og Rødovres stigende formkurve ser ud til at fortsætte i den rigtige retning. Gør den det, så bliver den her serie meget mere tæt og spændende end gennemsnits hockeydanskeren havde spået.