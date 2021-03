Tabte efter vild kamp

Guillaume Leclerc scorede et mål og stod bag et flot oplæg, men det var ikke nok til en sejr. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det var underholdende, jævnbyrdigt og målrigt, da Rungsted Seier Capital vandt i Rødovre Centrum Arena og nu fører serien 2-0. Interview senere med Nicklas Carlsen og Oliver Kjær.

Af Peter Fugl Jensen

De første 20 minutters kvartfinalespil i Rødovre fortsatte i samme stil, som det første kvartfinaleopgør, hvor Rungsted var mest spilstyrende uden at være rigtig farlige, selvom de naturligvis får skabt chancer og pucken tit er i spil foran Rødovre mål.

Modsat er Rødovre virkelig farlige, når de kommer til chancer. Eksempelvis var både Maksim Popovic og Guillaume Leclerc alene igennem, men begge gange stoppede Christopher Nihlstorp forsøgende.

Schultz blokerer skud fra 28, 60 får fat i pucken og skyder igen og denne gang strøg pucken hele vejen ind til netmaskerner, blandt andet gennem et mikroskopisk hul mellem benene på Magnus Povlsen, der ellers var gået ned for at dække skuddet. Der var meget trafik foran mål, så Muse kunne ikke se pucken mellem venner og fjender.

Spillere på is for RMB: Jeremy Beaudry – Dylan Busenius – Magnus Povlsen – Phillip Schultz – Maksim Popovic

Men knap to minutter tilbage af perioden var det tydeligt, at begge hold gerne ville til pause uden yderligere mål imod efter en periode i højt tempo og intensitet.

Målrig periode

Hvilken periode for TV2Sports tv-seere, der fik fem mål, yderligere et mål blev annulleret og Rødovres føring, der blev hentet af gæsterne, der kørte særdeles smalt i periodens sidste 10 minutter, hvor træner Hjalmersson tydeligvis satte alt ind for at komme tilbage i kampen, hvilket lykkedes.

Var Mighty Bulls 5 mod 4 spil elendigt fredag aften i Rungsted, så var det lige modsat i denne periode, hvor de to første blev udnyttet og Welychka burde have gjort sig til slutspil-målscorer i det tredje powerplay, men Nihlstorp vandt helt vildt den kamp i kampen, selvom Welychka fangede sin egen retur efter et fremragende oplæg af Phillip Schultz.

Men det blev til powerplay mål. Backen Jeremy Beaudry tordnede pucken i mål med en firsttimer, hvor Nihlstorp ikke nåede på tværs efter Busenius tværpasning til back-kollegaen.

Spillere på is for RMB: Jeremy Beaudry – Dylan Busenius – Brett Welychka – Phillip Schultz – Steffen Klarskov.

Rungsted nåede ikke engang et minut i fem mod fem, så blev Jacob Gammelgaard udvist. Denne gang scorede Mighty Bulls ikke i powerplay, men slog til kort efter Rungsted var fuldtallige.

Først havde Nihlstorp endnu en forrygende redning, men pucken blev spillet tilbage til Marco Illemann, der fandt vej til nettet, mens Leclerc spærrede for udsynet for den svenske keeper. 2-1 til Rødovre og endnu et mål af en back.

Spillere på is for RMB: Marco Illemann – Jonatan Nielsen – Guillaume Leclerc – Oliver Kjær – Nicklas Carlsen.

Under et halvt minut senere udlignede Rungsted, men efter videogennemgang blev det annulleret, fordi Hampus Gustavsson ramte Rødovres målmand John Muse.

Igen blev gæsterne ramt af en udvisning, da Marcus Olssen gik lige hårdhændet nok til Trevor Cheek og igen blev gæsterne straffet.

Denne gang var det anden powerplay-formation, hvor Guillaume Leclerc fangede returen og i to omgange fik passeret en velspillende Nihlstorp. 3-1 til Rødovre, hvem havde lige forudset det.

Spillere fra RMB på isen: Guillaume Leclerc – Nicklas Carlsen – Jonatan Nielsen – Trevor Cheek og Marco Illemann.

Smed 2-måls føring

Efter målet til 3-1 smed Rødovre den ellers så flotte disciplinerede indsats. På dette tidspunkt lignede gæsterne et hold i opløsning, blandt andet kom Rødovre i en 2 mod 0 situation, men Popovic missede gigant chancen.

Det pludselig lette spil for tyrene smittede af på spillet, som allerede skrevet blev det udisciplineret, og i stedet for at spillet ’klogt’ og styre spillet som hidtil, så blev der åbnet op og det straffede gæsterne øjeblikkeligt.

Først reducerede Tim Daly og to minutter senere udlignede Shane Hanna til 3-3. Mega nedtur for hjemmeholdet, der kunne skøjte til pause med en bitter smag i munden.

Spillere fra RMB på isen til 3-2: Marco Illemann – Jerymy Beaudry – Phillip Schultz – Maksim Popovic

Spillere fra RMB på isen til 3-3: Marco Illemann – Jonatan Nielsen – Steffen Klarskov – Brett Welychka – Trevor Cheek

Kæmpe dommerfejl

Rungsted kom klart bedst ud efter pausen, til det som viste sig at være de sidste 20 minutter, men i det 6. minut, hvor Rødovre ikke havde været i puckkontrol i gæsterne zone, trak Oliver Kjær en udvisning og igen slog tyrene til.

I overtal spillede Guillaume Leclerc lige frisk nok på offensiv blå, men han endte md at sende en perfekt tværpasning til Trevor Cheek, der sendte pucken op i nettaget. 4-3. Ny vending i en helt vild kvartfinalekamp.

Spillere fra RMB på isen til 4-3: Marco Illemann – Jonatan Nielsen – Guillaume Leclerc – Trevor Cheek – Nicklas Carlsen

Da Phillip Schultz kort efter trak en udvisning, fordi Hamps Gustavsson blev sur over Schultz’ tackling, der så ud til at sidde lige vel højt på Morten Jensen, men den blev ikke dømt. I stedet skulle Rødovre spille i overtal.

Men det blev ikke Mighty Bulls, der scorede denne gang. I stedet slog Rungsted kontra og i stedet for en klokkeklar offside, der ikke blev fløjtet, så udlignede nordsjællænderne.

Ganske fortjent efter spil og chancers fordeling i 3. periode, men absolut en uheldig dommerpræstation.

Spillere fra RMB på isen til 4-4: Marco Illemann – Jonatan Nielsen – Guillaume Leclerc – Nicklas Carlsen – Trevor Cheek.

Rungsted fortsatte med at være spilstyrende og jagtede en afgørelse, mens Rødovre igen var giftige, når de kom op i gæsternes zone. Men det blev favoritterne, der trak det længste strå, da Rødovre blundede i egen zone med under et minut tilbage.

Det udnyttede Sarault og Bjerrum til at fange Rødovre på hælene og sende pucken ind til Hampus Gustavsson, der var tæt på at blive forhindret i at modtage pucken, fordi Phillip Schultz kom glidende ned for at afværge. I stedet ramlede han i John Muse, så han ikke var i fuld kontrol og så kunne Gustavsson afgøre kampen.

Spillere fra RMB på isen til 4-5. Jeremy Beaudry – Dylan Busenius – Nicklas Carlsen – Oliver Kjær – Phillip Schultz

Rødovre satsede til sidst, men det blev i stedet til en scoring af Rungsted i tomt mål. 4-6 og 2-0 til Rungsted Seier Capital i serien.

Spillere fra RMB på isen til 4-6: Jeremy Beaudry – Jonatan Nielsen – Guillaume Leclerc – Trevor Cheek – Brett Welychka – Phillip Schultz