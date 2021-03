Streamingstips, som forbedrer og maksimerer din oplevelse

SPONSORERET INDHOLD Frustreret over onlinestreaming? Prøv disse smarte streamingtips! Hvis der er én ting, som vi alle har lært under denne COVID-19-krise, så er det, at vi har brug for højeste ydeevne fra vores konti til streaming online. Når alt kommer til alt, er det frustrerende at skulle være hjemme døgnet rundt eller leve under ret strenge regler for lockdown.

Af SPONSORERET INDHOLD

I det mindste har vi brug for adgang til kvalitetsindhold, så det tilsyneladende uendelige timer forsvinder hurtigere. Og det ser ud til, at verden er enig. Vidste du, at Netflix rapporterede mere end 10 millioner nye brugere i andet kvartal af 2020? I første kvartal oplevede i streamingtjenesten ”kun” 2,7 millioner nye brugere.

Selvom det måske ikke er den helt, vi har brug for lige nu, så ser du ud til, at tv for mange har været en lettelse og frelser i denne tid! Men hvis du er en typisk almindelig streamer, står du sandsynligvis over for et par udfordringer, når det kommer til din streamingydelse.

For at hjælpe dig har vi her samlet et par problemer, som vi tv-junkier

stod over for i 2020. Vi har også set på de bedste måder at gøre din streamingoplevelse endnu bedre. Lad os komme i gang med at kigge på de klager, som de fleste brugere har med online streaming og de bedste tips til streaming.

Streamingtips – Almindelige streamingproblemer

Selv når du opsiger traditionelle kabelabonnementer, som kan spare dig virkelig mange penge, kommer det med sine egne problemer, når du skifter til streaming online som din primære kilde med indhold til underholdning. Uanset, om det er endeløs buffering, din enheds egne begrænsninger eller wifi-forbindelsen, så er der altid et par ting, der kan gå galt:

Endeløs buffering

En situation, som går hen og bliver et mareridt: Du har lige smidt dig i

sofaen, og børnene er endelig faldet i søvn, du har snacks (salt og sødt), og du er klar til at fordybe dig i en film, du har glædet dig til.

Men showet kan ikke afspilles, i stedet står du over for en lille cirkel i evig bevægelse, mens dine video bare forsøger at indlæse og indlæse og indlæse…

Hvad er buffering?

Buffering sker, når datatærsklen, du skal have downloade før

videoafspilningen, ikke downloades. Dette kan ske af flere årsager, men primært fordi internethastigheden er for langsom til at hente disse data. Men der er andre mulige grunde.

Sådan løser du problemer med buffering

Ofte oplever brugeren, at deres internethastighed er okay, men at videoen stadig ikke kan afspilles. Hvis du mener, at det er, hvad der sker med dig, er det første, du skal gøre, at udelukke hastighedsproblemer. Det er egentlig ret enkelt: Du skal bare gå til en af ​​de mange gratis hastighedskontroller online, hvor du kan tjekke, at du faktisk er på et hurtigt netværk. Vi kan lide fast.com – en gratis tjeneste leveret af Netflix.

Hvis du har gjort det, og problemet ikke er hastigheden på din forbindelse, er det tid til at tage et kig på selve enheden. Hvis din browser er fuld af uønsket eller gemt historik, skal du tænke på at fjerne cacheelementer, det kan være en hindring for din evne til at streame. Prøv at rydde din browser op og starte på ny ved at fjerne gammel cache og cookies. En ekstra bonus er, at din browser også bliver hurtigere efter en rengøring.

Hvis din video stadig ikke kan afspilles efter disse to trin, er der en chance for, at din internetudbyder begrænser dine data. Det kan ske, at din internetudbyder begrænser mængden af ​​data, som du kan få adgang til. Idéen er, at det forhindrer nogle brugere i at bruge for meget, mens andre får for lidt, og det sker ofte på tider, når der er meget trafik som fx kl. 20 om aftenen, når du har lyst til at se en film.

Hvis du er i USA eller mange andre lande, har internetudbydere har fuld ret til at bestemme, hvornår de vil begrænse, uanset hvor irriterende det er.

En måde til at undgå denne type begrænsning fra din internetudbyder kan være at skjule din IP-adresse. Når alt kommer til alt, kan din internetudbyder kun begrænse dine data, hvis de kan se din IP og placere dig et bestemt sted. For at gøre det skal du have et VPN-abonnement (virtuelt privat netværk). På mange måder er en VPN dit ultimative streamingværktøj, og vi vender tilbage til, hvad disse softwareløsninger kan tilbyde senere.

Begrænsninger ved geoblokering

Selvom det måske er den største bekymrende lige nu, hvor størstedelen af ​​verdens befolkning er i deres hjemlande, er geografisk blokering – eller geoblokering – stadig en irriterende praksis, der holder dig fra det indhold, du gerne vil se.

Af årsager, der ikke er helt klare, begrænser streamingtjenester som Netflix og den populære BBC iPlayer indhold baseret på en brugers geografiske placering. Så hvis du er i Storbritannien, og du vil se noget, der kun er på amerikansk Netflix, er indholdet desværre blokeret. Omvendt med amerikanske brugere heller ikke få adgang til britisk indhold (dårlige nyheder for alle, der er fans af Derry Girls!).

Men geografisk blokering er ikke så skudsikker igen, og det er meget nemmere at omgå disse begrænsninger, end du måske tror. Ligesom med den begrænsning, vi nævnte tidligere, så kan udbydere kun geoblokere dig fra indhold, hvis de kender din IP-adresse.

Om som vi også nævnte, så skal du ikke gøre andet end at slå en VPN til for at skjule din IP-adresse. Det er her, at en VPN virkelig kommer til sin ret med hensyn til streaming – for når du forbinder din VPN til forskellige servere i forskellige lande, kan du låse op for indhold helt gratis. Lad os kigge nærmere på dette fænomen:

Maksimer din streaming med en VPN

Du kan tænke på din VPN som en gratis billet til indhold fra hele verden. Din VPN-tjeneste har sandsynligvis flere serverplaceringer rundt om i verden, og når du opretter forbindelse, kan du vælge, hvilket land og server du opretter forbindelse til.

Gratis on-demand-kanaler

Hvis du fx har læst online, at den australske SBS-kanal har en banebrydende dokumentarfilm, der kigger nærmere på et emne, du brænder for, så kan du nemt se den. Tænd din VPN, forbind til en australsk server, og det ser nu ud, som om du er placeret i Australien. Det er som at rejse digitalt til et helt nyt land!

Hvis du gerne vil se on-demand-kanaler, skal du måske først downloade kanalens app og/eller oprette en konto. Bemærk, at nogle kanaler kræver begge, mens andre er sagtens lader dig se indhold online uden en konto, så længe din IP-adresse matcher kanalens oprindelsesland.

Hvis du skal oprette en konto, skal du være forberedt på at blive kreativ med din “adresse” i det land, du ser indhold fra.

Se Netflix fra hele verden

Udover at se gratis on-demand-tv fra hele verden, kan du bruge din VPN til at låse op for andet indhold på Netflix. Som vi sagde tidligere, tilbyder streaminggiganten forskellige programmer baseret på din placering.

Hvis du synes, at Netflix-udvalget i dit eget land er kedeligt, skal du tænde for din VPN, vælge et land, oprette forbindelse til Netflix og få adgang til et helt nyt katalog med andre serier og film, som du kan gå på opdagelse i.

Kompromitterede enheder

Hvis du har en virus eller et andet skadeligt softwareprogram på din enhed, kan det forårsage alvorlige hastighedsproblemer, uanset om du prøver at åbne en hjemmeside, læse dine e-mails eller streame en video. Videoer, som ryster, eller som stopper og starter uregelmæssigt, er et tegn på, at din enhed er inficeret.

Hvis du ikke har været meget opmærksom på grundlæggende cybersikkerhed, så lad dette være en lærestreg, som skubber dig mod nogle grundlæggende online sikkerhed. Brug dine antivirus- og antimalwareprogrammer til at køre en scanning til at finde og fjerne eventuelle trusler, de finder.

Og hvis du hverken har antivirus- eller antimalwarebeskyttelse, tsk tsk, skal du vide bedre! Seriøst er det dog et godt tidspunkt at få begge dele og dobbelttjekke din enhed. Dette er især vigtigt, hvis du er i stand til at streame frit på en enhed, men står over for betydelige udfordringer på en anden.

Bonustips til streaming, som forbedrer din oplevelse

Stream med venner, som er langt væk, på samme tid

Virker det ikke at streame en film i dit hus og din vens hus på samme tid, mens I holder afstand? I så fald er du ikke alene. Forsinkelses- og ventetidsproblemer betyder, at det er svært, hvis ikke nærmest umuligt, at

se en film sammen, mens I er i hvert jeres hus. Men Netflix er kommet med en smart løsning, dens Netflix Party-app giver dig og en kammerat mulighed for at se med på nøjagtig samme tid. Browserudvidelsen er gratis og inkluderer endda en chat.

Find nogle super nichegenrer på Netflix

Hvis du ikke har opdaget Netflix-koder endnu, så vil du blive glædeligt overrasket. Streamingtjenesten sorterer sit indhold efter en liste over koder som ‘True Bromance’ (2693465) og ‘Fight-the-System TV Shows’ (26705). Men dette er kun to eksempler, og Netflix-koden har mange facetter.

Hvis du vil bruge koder, skal Google finde ud af, hvilke koder der passer til din stemning lige nu og derefter skrive koden i adresselinjen som følger:

https://www.netflix.com/browse/genre/XXXX

Og voilà! Du har nu fået en masse super godt nicheindhold, som du ellers ikke ville få vist. Har du lyst til at fundere over verdens tilstand og kultur? Prøv ‘Brain Food Docs’ på kode 2014872.

Vi håber, at disse streamingtips har været nyttige, og du kan streame med fuld fart frem. Glæd dig til at bruge de bedste online streamingtjenester, og pas på hinanden derude!