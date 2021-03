Spidskandidat: Forbyd politiske annoncer på Facebook

Det skal ikke være pengepungen, der styrer den demokratiske samtale, mener SF's spidskandidat, der bakker op om borgerforslag, der vil forbyde politikeres køb af annoncer på Facebook, der betaler så godt som nul kroner i skat i Danmark.

Borgerforslag SF’s spidskandidat vil redde den demokratiske samtale og forhindre manipulation af meninger ved at forbyde politikeres køb af annoncer på Facebook.

Af André Bentsen

Er det i orden, at danske politikere bruger millioner af kroner på at målrette annoncer direkte til sårbare og letmodtagelige grupper på Facebook, der oven i hatten er komplet ligeglade med at betale skat i Danmark? ”Nej,” siger SF’s spidskandidat, der er medunderskriver på nyt borgerforslag, der vil forbyde politikeres køb af annoncer på den skattesky platform.

”Der er råd til mindst 20 pædagoger ekstra om året for de penge, den danske stat går glip af fra politikernes egne annoncer på Facebook. Dem kunne vi godt bruge i Rødovre,” siger Troels Stru Schmidt (F).

Han er relativt ny spidskandidat for SF i Rødovre og er frustreret over, hvordan det måske bliver pengekampen på Facebook, der kan afgøre, hvilke løsninger, der er på vor tids største kriser, som eksempelvis tillidskrisen og klimakrisen.

”Facebooks algoritmer hjælper ikke bare dem, der køber sig til det, den holder også andres meninger tilbage, så de ikke bliver set lige så meget,” siger han.

Giv samtalen vinger

Som stifterne af borgerforslaget, der kommer fra Rødovre, mener han, at det er forkert, når politikere kan målrette deres annoncer helt ned i detaljerne, så man kan udnytte folks sårbarheder.

”Vi må give vores demokratiske samtale vinger og sætte den fri,” siger Troels Stru Schmidt.

”Ved sidste valg prøvede jeg konstant at fortælle om mine budskaber om kampen for et grønnere land og bedre forhold til vores børn. Men jeg oplevede, at der slet ikke var hul igennem,” siger han og tilføjer:

”Det gik derefter op for mig, at Facebooks algoritmer holder mine budskaber tilbage, med mindre jeg betaler for at blive vist.”

Og det er et kæmpe paradoks mener både han og Silas Grasø, der står bag borgerforslaget, der også har redaktøren fra Rødovre Lokal Nyt og den tidligere redaktør for EkstraBladet, som medstillere.

”Sociale medier skal være en samtale. Vores demokrati skal være en samtale. Men samtalen på de sociale medier skævvrider vores demokrati. Derfor føler jeg at det er som at være tilbage i adelsvældet, hvor kun de store godsejere måtte sige noget offentligt. Det kan ikke være rimeligt,” siger han og forklarer:

”Facebooks annoncemodel splitter os på mindst to måder. For det første bliver kandidaterne i det samme parti spillet ud mod hinanden, og for det andet kommer der en usund pengekonkurrence mellem partierne: Hvem kan få de største sponsorater – og hvad betaler partierne med af modydelser til sponsorerne,” spørger han retorisk.

Vi har intet valg

Som gymnasielærer oplever han hver dag, hvordan online mobning og den uhyrlige tone på de sociale medier, manipulerer mere og mere med os. Også som vælgere.

”Programmerne er designet af psykologer til at rive vores hjerne rundt i en kæmpe karrusel og efterlade den på møddingen. Det er fysisk umuligt, ikke at blive tiltrukket og forstyrret af de sociale medier. Vi har måske et valg juridisk, om vi vil være med og bruge platformene, men socialt har vi ikke. Derfor bliver vi som minimum nødt til at gøre annonceringen gennemsigtig, sætte loft over den, så den bliver en del af den danske demokratiske samtale.”