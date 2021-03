SønderjyskE har bare krammet på Rødovre

Marco Illemann scorede Rødovres mål i 1-5 nederlaget til SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Ishockey Det var en tempofyldt og underholdende kamp, hvor spillet var jævnt fordelt ligesom chancerne, men SønderjyskE var det effektive hold. De har bare krammet på Mighty Bulls i denne sæson.

Af Peter Fugl Jensen

Sikke et tempo, sikke et spil fra begge mandskabet og sikke en effektivitet fra sønderjyderne, som Rødovre bare ikke havde denne aften, hvor Nicolaj Henriksen stod en brandkamp kombineret med held, for flere gange hoppede og rullede pucken bag Henriksen, men hver gang den uheldige vej set med rødovreøjne.

Men fakta var, at tyrene skabte flere store chancer og faktisk spillede lige op med de formstærke gæster med hovedsæde i Vojens.

De første 20 minutter var uden de helt store chancer, fordi begge hold stod solidt i midtzonen og ikke gav plads til modstandene i slottet. Begge hold havde dog ’deres tid’ i angrebszonen, hvor både Henriksen og Muse måtte vise deres kunnnen.

Perioden blev spillet i et højt tempo, som jeg ikke har set lignende i Rødovre Centrum Arena i denne sæson, men der blev spillet fair og stort set uden spilstop, så perioden varede kun 25 minutter.

Effektiviteten til forskel

Den midterste periode fortsatte i højt tempo, men gæsterne fik en ønskestart, da de fik overlistet kæden med Sass, Schultz og Popovic, der forsøgte at gøre skaden god igen, da de spillede en stor periode, men igen – effektiviteten manglede.

Desværre måtte samme kæde se sig selv på isen igen, da SønderjyskE kom foran 0-3, men det kan man ikke klandre de tre forwards for. Backen Jonatan Nielsen så rigtig skidt ud, da han fik kørt bukserne af Rødovredrengen Mads Eller, der fik alt for let spil af svenskeren.

Der var debut til SønderjyskEs Jeppe Müller, der blev 19 år i sidste måned. Han fik flere skift med 4. kæden, som også bestod af Mads Eller og Mikkel Jensen. Müller træk en udvisning i 2. periode, da Steffen Klarskov trak debutanten ned, da han kom først ind foran Rødovres mål for at modtage en tværpasning. En udvisning der gav et overtal, som holdkammeraten Martin Eskildsen udnyttede til en scoring til 0-2.

Efter perioden må man have siddet med en underlig fornemmelse som rødovrefan, for perioden var jævnbyrdig i spil, chancer og puckbesiddelse, der var bare effektiviteten til forskel… som altid, når Rødovre møder SønderjyskE.

Endelig en reducering

Den sidste periode var den mindst underholdende, for gæsterne skøjtede solidt sejren hjem og holdt Rødovre behørigt på afstand, mens træner Simioni ikke veg fra sin gameplan med at bruge alle fire kæder lige meget. Så der kunne også være flere kræfter i behold i den sidste periode.

Det blev også til 0-4, da Brendan Harms kom først over en returpuck.

Tyrene skal dog have ros for at arbejde videre, der var ikke tegn på totalt opløsning, som sidst de to hold mødtes. Efter et langt tilløb blev sønderjyderne også ramt af en udvisning, og for anden kamp i træk scorede Rødovre i overtal. Jonatan Nielsen fyrede kanonen af og Marco Illemann fuldt returen op – i to omgange -, inden han sendte pucken i mål.

Efter reduceringen blev hjemmeholdet ramt af to klokkeklare udvisninger, så der var ikke ’råderum’ til et vildt comeback. Men Rødovre holdt stand også i spil 3 mod 5, men det var mere ’sløseri’ af SønderjyskE, som bare kørte sejren hjem.

Rødovre fik dog endnu et powerplay med godt to minutter tilbage og tog også John Muse ud, så tyrene kunne jagte en reducering med seks spillere mod fire. Rødovre var tæt på en reducering, men største chance fik John Little, men upresset sendte han pucken på ydersiden af det tomme mål. Men den del af gamet kunne Brendan Harms, der lukkede og slukkede med et baghåndsflip ind i det tomme mål. 1-5.

Igen igen kunne SønderjyskE sætte tre point ind på kontoen efter et møde med Mighty Bulls. SønderjyskE har bare krammet på Rødovre.